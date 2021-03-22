أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الثلاثاء من جريدة الصباح

“تصفية حسابات بـ”الاغتصاب” في ألعاب القوى”… “تحرير 15 مغربية معروضة “للبيع””… “قضاة جطو يفتشون في نفقات الوزراء”… “أيها الكارهون… نوال تبتسم لكم”… ”وفاة مسن في ضيافة الشرطة”… “سهرات خاصة داخل فنادق بمراكش”… “تلاعبات للنصب في مشاريع سكنية”…”اعتقال منتحل صفة محارم”…روبورتاج ”طريق ليساسفة… المصيدة”… “فيفا” يرخص لماسينا باللعب للأسود”…. خاص حول “المساطر الاستنادية… البراءة في الميزان” وغيرها من المواضيع والأخبار المثيرة تجدونها في عدد غد الثلاثاء من جريدة الصباح.