وفاة 19 شخصا بسبب لحم سلحفاة

توفي 19 شخصا على الأقل، بينهم تسعة أطفال، في مدغشقر نتيجة تسمم، بعد استهلاكهم لحم سلحفاة بحرية، وهو حيوان محمي.

وأودع منذ الاثنين 34 شخصا مستشفى فوتوماندري في شرق الجزيرة، توفي عشرة منهم، وفق ما أعلنت وكالة مراقبة الأمن الصحي والغذائي. وتوفي تسعة أطفال آخرين في منازلهم بعد استهلاكهم لحم السلحفاة نفسها.

وتوصي سلطات الجزيرة الصحيّة بشدة بعدم تناول لحم السلحفاة البحرية و24 نوعا بحريا آخر. وتتغذى السلحفاة على أعشاب بحرية تجعل لحمها مسموما لمن يتناوله بين نوفمبر ومارس. نتيجة ذلك، تتعرض سنويا نحو خمسين عائلة إلى التسمم ويموت البعض في المناطق الساحلية لمدغشقر.

قطار يسير عكسيا 35 كيلومترا

سار قطار ركاب هندي إلى الوراء مسافة 35 كيلومترا، في حادث مقلق لم يسفر عن إصابات جرى تسجيله في مقطع فيديو حقق انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب معلومات صحافية.

وذكرت قناة “إن دي تي في” الهندية أن “العطل الميكانيكي” أصاب خدمة القطارات من نيودلهي إلى تاناكبور بولاية أوتاراخاند، بعد أن استخدم السائق الفرامل لتجنب صدم حيوان على السكة. وقالت شركة السكك الحديدية في وقت لاحق إن الحيوان المذكور كان بقرة. وأفادت تقارير إعلامية أن القطار الخارج عن السيطرة سار في الخط المعاكس مسافة 35 كيلومترا تقريبا، لكن هيأة إدارة قطاع السكك الحديد لم تؤكد هذه المسافة على الفور.

تايوانيون يغيرون أسماءهم إلى “سلمون”

أطلق مسؤول تايواني رفيع المستوى نداء طلب فيه من المواطنين الكف عن تغيير أسمائهم إلى “سلمون”، بعد إقدام عشرات الأشخاص على هذه الخطوة للاستفادة من عرض مميز أعلن عنه أحد المطاعم.

وفي الظاهرة التي أطلقت عليها وسائل الإعلام المحلية “فوضى السلمون”، توافد نحو 150 شابا وشابة إلى المكاتب الحكومية، خلال الأيام الأخيرة، كي يغيروا أسماءهم إلى “سلمون”، مدفوعين بإعلان سلسلة مطاعم سوشي عن عرض مدته يومين، يمنح كل زبون كتبت في بطاقته الرسمية Gui Yu ــ وهي الأحرف الصينية لكلمة سلمون ــ وجبة مجانية مفتوحة مع 5 من أصدقائه. وتسمح السلطات التايوانية لمواطنيها بتغيير أسمائهم رسميا حتى 3 مرات.