سلطان: مساري الفني نظيف

ينشغل الفنان بدر سلطان بالتحضير لمجموعة من الأعمال الفنية، بعد حوالي سنة لم يقدم فيها أي جديد، لكنه خلال الفترة ذاتها راجت أخبار كثيرة ارتباطا بحياته الخاصة بشأن زواجه من عارضة أزياء. عن هذه المحاور وأخرى يتحدث ل”الصباح” في الدردشة التالية:

منذ حوالي سنة لم تطرح أي عمل غنائي جديد، فما السبب؟

ساهمت عدة عوامل في تأخري لفترة طويلة عن إطلاق أغان، منها تفشي وباء كورونا وتوقف تنظيم الحفلات التي أخصص جزءا من عائداتها لإنتاج أعمال.

ولهذا منذ طرح أغنية دينية خلال رمضان الماضي، لم أقدم أي جديد، لكن هذا لا يعني أنني أوقفت أنشطتي الفنية، بل على العكس استغللت فترة الحجر الصحي لتسجيل عدة أغان سيتم طرحها على مراحل متباعدة.



ما سبب إيقافك تصوير فيديو كليب أغنية جديدة؟

صحيح، تم توقيف تصوير فيديو كليب أغنية جديـدة بعنـوان “أمحاينـي” من كلمات وألحان خالد سلام، والأمر لا يتعلق بمشاكل مع الشركة المنتجة اللبنانية، التي تعاقدت معها، وإنما بسبب وفاة والدة المخرج. وكان الموقف يقتضي التعامل معه وفـق المبادئ والأخلاق احتراما للحالة النفسية التي يمر منها، وبهذا رفضت أن أستبدله بمخرج ثان، لأنني أعجبت برؤيته.



وجهت لك عدة انتقادات بسبب قبولك أن تكون وجها دعائيا لبعض المنتجات، فما تعليقك؟

فرضت علي جائحة كورونا تقديم عدد أكبر من الإعلانات. وكان لابد من قبولي بتقديم الإعلانات حتى أتمكن من إنتاج أعمالي الفنية، سيما بعد توقف جميع الأنشطة وفي مقدمتها إحياء السهرات.

وصحيح أنه وجهت لي انتقادات لأنني اخترت تقديم دعايـة لمنتجـات التنظيف، الأمر الذي استغربه كثيرون، بينما كان معيار اختياري من قبل الشركة هو أن مساري الفني نظيف.



ما حقيقة علاقتك بعارضة الأزياء التـــــــي ظهرت رفقتـك في عدد من الفيديو كليبات والإعلانات؟

لم يسبـــــق لــــي أن صرحـــــت أن هناك علاقـــــة بينــــي وبين عارضــــــة الأزياء، لكن كثيـرا مـن الأخبـار انتشرت بشأن زواجنا.

والواقع أنني في الوقت الراهن لا أفكر في الارتباط، لأنه قرار يحتاج إلى وقت طويل للتفكير.

أجرت الحوار: أمينة كندي