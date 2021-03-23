رسالة رياضية: ماتبقى من الديربي

سيجرى الديربي بين الوداد والرجاء، في ظروف صعبة، ستجعله مباراة مثل باقي المباريات.

كان الديربي يستمد توهجه وإثارته وضغطه من الجمهور، لكن هذا الجمهور سيغيب مرة أخرى، لاعتبارات قاهرة، متعلقة بالفيروس، لذا سيبقى التفاعل مع المباراة، والتعاطي معها فقط من خلال التلفزيون، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات المشجعين.

وتجرى المباراة معزولة عن باقي مباريات الدورة العاشرة، في ظل توقف البطولة، ما أفقدها جزءا كبيرا من إثارتها، وهو خطأ كبير ارتكبه المسؤولون عن البرمجة بالجامعة والعصبة الاحترافية، كما تلعب دون أن يعرف كل فريق مركزه في سبورة الترتيب، بحكم توفر الوداد على مباراة مؤجلة (أمام نهضة بركان)، وعدم إجراء باقي مباريات الدورة، وكل هذا يؤثر، بطبيعة الحال، على جاذبية المواجهة وتشويقها.

وقام مسؤولو البرمجة بدفن الديربي في أسبوع حافل بمباراتين وسط الأسبوع، الوداد في ملعب حوريا كوناكري، والرجاء في ملعب نكانا الزامبي، وقبل 24 ساعة من موعد تسريح اللاعبين الدوليين للالتحاق بمنتخباتهم، ما يعني أنهم سيلعبون المباراة بأجسام منهكة بالمباريات والأسفار، وبعقول مع المنتخبات وبرامج الرحلات.

مباراة الديربي نافذة العالم على كرة القدم الوطنية، لكن تسويقها مازال يتم بطريقة هاوية وهشة، سواء من قبل العصبة الاحترافية، باعتبارها الجهاز المسير للبطولة، والتي لا تتوفر حتى على موقع رسمي، أو من قبل الجامعة، بما أنها المشرفة على كرة القدم بشكل عام، والتي لم تشر إلى المباراة، ولو في سطر واحد، في موقعها الرسمي.

أما التلفزيون، الذي يملك حقوق النقل، فمازال يعتقد أن مهمته تنتهي بنصب الكاميرات ونقل المباريات والتعليق عليها، أما الإشعاع والإثارة والتسويق والبرامج الحوارية الساخنة، فربما لا توجد في قاموسه.

غريب.

عبد الإله المتقي