الأنتر يتحدى الجامعة

رفض التحاق حكيمي ويعلن حالة طوارئ بعد تسجيل حالات لكورونا

أعلن نادي أنتر ميلانو الإيطالي رسميا منع أي دعوة للاعبيه، للالتحاق بمنتخباتهم، خلال فترة الاتحاد الدولي بين 21 و31 مارس الجاري، بسبب إصابة لاعبيه بفيروس «كورونا».

وأوضح أنتر ميلانو، في بلاغ نشره، أول أمس (الخميس)، أنه أوقف جميع أنشطة الفريق لأربعة أيام، خاصة بعد إصابة حارسه سمير هاندانوفيتش، بفيروس «كورونا»، وهي الإصابة الثانية في الأسبوع الجاري، بعد إصابة دانيلو أبروزيو الاثنين الماضي، والتي تقرر إثرها دخول الفريق في الحجر الصحي، قبل أن يلتحق اللاعبان ستيفان دي فري وماتياس فيتشينيو بركب المصابين.

وكشف أنتر ميلانو عدم السماح لأشرف حكيمي يالالتحاق بالمنتخب الوطني، بعد أن أجل مباراته أمام ساسولو الإيطالي، اليوم (السبت)، لحساب الجولة 28 من الدوري الإيطالي الممتاز، إلى جانب مجموعة من زملائه في الفريق، المنتظر دعوتهم للالتحاق بمنتخبات بلدانهم.

وأعلن الفريق الإيطالي حالة الطوارئ، ودخول الحجر الصحي في الفترة الحالية، قصد التصدي لانتشار وباء «كورونا» في صفوف اللاعبين والطاقم المرافق لهم، مضيفا أنه سيستأنف التداريب، بعد غد (الاثنين)، بعد خضوع جميع اللاعبين للكشف عن فيروس «كورونا».

ويواجه حكيمي قرار منعه من الالتحاق بالمنتخب الوطني، في الوقت الذي دعا وحيد خليلوزيتش جميع اللاعبين إلى عدم الامتثال لقرارات المنع، بحكم أن النادي لن يكون بإمكانه اتخاذ عقوبات بشأنهم، رغم تفعيل دورية الاتحاد الدولي لكرة القدم لـ 5 فبراير 2020، التي ترخص للأندية بمنع اللاعبين من الالتحاق بالمنتخبات الوطنية.

ع. ك وص. م