الريال وليفربول في قمة الأبطال

زياش يتفادى الكبار وقمة ثأرية بين بايرن وباريس ومانشستر يصطدم بدورتموند

أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوربا، التي أقيمت صباح أمس (الجمعة) بنيون السويسرية، بمقر الاتحاد الأوربي، عن مواجهة بين تشيلسي الذي يلعب له الدولي المغربي حكيم زياش، وبورتو البرتغالي، إذ تفادى الفرق الكبرى المرشحة لنيل اللقب.

وتعتبر مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، قمة هذا الدور، إذ تشكل مباراة ثأر للفريق الفرنسي، الذي خسر نهائي النسخة السابقة أمام النادي البافاري.

واصطدم مانشستر سيتي بدورتموند، في مواجهة حارقة أخرى، بين أصدقاء كيفن دي بروين والنرويجي إرلينغ هالاند، فيما سيواجه ريال مدريد ليفربول، في إعادة لنهائي البطولة في نسخة 2018، التي عرفت فوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف لواحد.

وتلعب مباريات ذهاب ربع نهاية العصبة، في 6 و7 أبريل المقبل، فيما تجرى مباريات الإياب في 13 و14 من الشهر نفسه.

وفي ذهاب نصف النهاية، يلتقي الفائز في مباراة مانشستر سيتي ودورتموند، مع الفائز في قمة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، في 27 أبريل المقبل، فيما يلعب الفائز من مباراة بورتو وتشيلسي، مع المتفوق في مواجهة ريال مدريد وليفربول، في 28 أبريل المقبل، فيما تلعب مباراتا الإياب في 4 و5 ماي المقبل.

نور الدين الكرف