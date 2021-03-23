تفكيك شبكة لقرصنة المكالمات

تضم خمسة أفراد وتستعمل تقنيات متطورة في تحويل المكالمات الدولية إلى وطنية

أوقفت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، أول أمس (الخميس)، خمسة أشخاص، للاشتباه في تورطهم في نشاط شبكة إجرامية تنشط في قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية وتحويلها.

وجاء إيقاف عناصر الشبكة بعد الشكاية التي تقدمت بها شركة للاتصالات، حول تعرضها للقرصنة من قبل مجهولين يعمدون إلى تحويل المكالمات الدولية إلى مكالمات وطنية من خلال تقنيات رقمية متطورة، ما يكبد الشركة خسائر مالية مهمة، باستعمال مستقبلات المكالمات موصولة بأجهزة رقمية لتحويلها وقرصنتها، ومستقبلات الأنترنيت.

وإثر تلك الشكاية تم فتح أبحاث في الموضوع مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم، الذين تبين أنهم خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و70، يقطنون بالبيضاء بأحياء سيدي معروف وباشكو، فتم إلقاء القبض عليهم ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات بغية رصد الامتدادات الوطنية والدولية لهذه الأنشطة الإجرامية، وإيقاف باقي المتورطين المفترضين فيها، بالنظر إلى أن لها امتدادات دولية.

ومكنت عمليات التفتيش بمنازل المعتقلين من ضبط مجموعة من مستقبلات المكالمات “SIM BOX” موصولة بأجهزة رقمية لتحويلها وقرصنتها، فضلا عن مجموعة من مستقبلات الأنترنيت “Routeurs” والهواتف المحمولة وبطاقات الهاتف المحمول الخاصة بمزودين مغاربة وأجانب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح مكافحة الجرائم المعلوماتية بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بشكاية تقدم بها الممثل القانوني لمزود وطني بخدمات الأنترنيت والهاتف المحمول، فباشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية التي مكنت من رصد قيام المشتبه فيهم بتنظيم عمليات استقبال المكالمات الدولية وتحويلها إلى مكالمات وطنية, باستعمال تقنيات رقمية متطورة، قبل أن تقود عملية أمنية متزامنة من إيقاف المشتبه فيهم بشقتين بمنطقة سيدي معروف وباشكو بالبيضاء.

كريمة مصلي