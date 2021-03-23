كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

تفوق أمل الرجاء الرياضي على اتحاد مكناس، بثلاثة أهداف لواحد، لحساب الجولة 15 من بطولة القسم الثاني هواة شطر الشمال الغربي، ليبلغ عدد نقاطه 34 متصدرا رفقة اتحاد يعقوب المنصور.

وسجل أهداف الرجاء، الحسين رحيمي (هدفان) وسفيان بنجديدة هدف، إذ سيطر الفريق الأخضر على أطوار المباراة، وأنهاها بتحقيق الفوز 11 في بطولة الموسم الرياضي الجاري، تحت قيادة بوشعيب المباركي.

الوداد الرياضي

برمج كايزر شيفز الجنوب إفريقي مباراته أمام الوداد الرياضي، لحساب الجولة الخامسة من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا، في 3 أبريل المقبل، عوض الثاني منه.

ومن المقرر أن يدير الحكم المصري إبراهيم نور الدين المباراة، بملعب «سوكر سيتي»، والذي احتضن نهاية كأس العالم 2010، بين إسبانيا وهولندا.

نهضة بركان

برمج النهضة البركانية تجمعا إعداديا بالبيضاء إلى غاية مساء، اليوم (السبت)، استعدادا للمباراة التي تجمعه بأولمبيك آسفي، المقرر إجراؤها، غدا (الأحد)، لحساب الجولة العاشرة من البطولة الوطنية.

والتحق الفريق البركاني بالبيضاء في الساعات الأولى من صباح، أول أمس (الخميس)، وبرمج ثلاث حصص إعدادية لمباراة آسفي، بعد عودته من الكامرون.

المغرب التطواني

أجرى لاعبو المغرب التطواني حصة تدريبية، أول أمس (الخميس)، بشاطئ مارتيل، برمج فيها الطاقم التقني تداريب خاصة باللياقة البدنية.

وتدخل الحصة، في إطار استعدادات الفريق التطواني، لمباراة الجولة العاشرة من البطولة، التي ستجمعهم بنهضة الزمامرة، في 3 أبريل المقبل.