مقتريض: الموارد هاجس العصبة الجديدة

الرئيس المنتخب قال إن مشروعه يرتكز على تحديث الإدارة والتكوين ودعم الأندية

قال عبد الرحيم مقتريض، رئيس العصبة الجهوية لكرة القدم الشاوية دكالة، في حوار مع «الصباح» إن انتخابه على رأس العصبة تم بعد تقديم لائحة وحيدة، ووضع مصلحة كرة القدم بالمنطقة فوق كل اعتبار. وأوضح مقتريض أن مشروعه ينبني على تحديث الإدارة، وآليات التسيير ، والتكوين، وتوفير الدعم اللازم للأندية. في ما يلي نص الحوار:

كيف تم انتخابكم على رأس عصبة الشاوية دكالة؟

الانتخاب تم بناء على تصويت الأندية، بعد وضع لائحة وحيدة كانت مرشحة، ووضع مصلحة كرة القدم بهذه المنطقة فوق كل اعتبار. منطقة لديها تاريخ عريق، من خلال الأندية التي تتوفر عليها، حيث مرت منها مجموعة من اللاعبين بأندية مثل النهضة السطاتية والدفاع الحسني الجديدي، أعطوا الشيء الكثير للفرق الوطنية. وتميز الجمع العام بروح المسؤولية بين الجميع، ومر في جو أخوي واحترام تام.

هل كان التوافق سهلا على لائحة وحيدة؟

التوافق تم بناء على وضع مصلحة كرة القدم بالمنطقة فوق كل اعتبار، كما أن التوافق جاء بعد الاجتماع الذي عقدناه مع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، الذي حبذ توحيد الجهود، لكي تكون العصبة مثالية، سواء من خلال المسؤولية التي نتقلدها، أو من خلال المسؤولية التي سيشرف عليها عبد السلام بلقشور من خلال إشرافه على مشروع العصب على المستوى الوطني.

أكيد واجهتم بعض الصعوبات…

أكيد، ففي المرحلة الأولى، كان صراع حول لائحتين، في إطار الحملة، حاولت إقناع ممثلي الأندية بالمشروع الذي تبنيناه، وفي إطار التوافق كان هناك مجهود آخر من أجل إقناع الجميع، الكل كان هدفه مصلحة كرة القدم، وتم التوافق على تشكيل لائحة وحيدة، تم التصويت عليها خلال الجمع العام. وتشكيل المكتب سيتم من خلال اللائحة، التي تم التصويت عليها، إضافة إلى إلحاق عناصر بالمكتب المديري من خلال انتقائهم، وكذلك رؤساء اللجان، على اعتبار أنها المحرك الأول للعصبة، وسنحاول اختيار عناصر بإمكانها منح الإضافة المرجوة للعصبة، واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.

هل تم الأخذ بعين الاعتبار بعض الاقتراحات قبل الجمع العام؟

الاقتراحات كانت خلال الاجتماعات الموسعة التي تم عقدها مع الأندية، من أجل وضع خارطة طريق بالنسبة لجميع رياضات كرة القدم، حيث حاولنا الجمع بين ثلاث عصب وضمها في عصبة واحدة، مثلا إقليم الجديدة دكالة كانت تنتمي لعصبة دكالة عبدة، وإقليم برشيد وسطات لعصبة تادلة، وإقليم بنسليمان لعصبة الغرب، يعني هناك ثقافات مختلفة لا من حيث كرة القدم، أو من ناحية الممارسة بالأقسام، وهو ما حتم عقد اتصالات مختلفة مع الأندية لوضع مشروع يسري على الجميع.

ما هي أهم النقط المتعلقة بتصور العصبة الجديدة؟

نريد تحديث الإدارة، وآليات التسيير والتدبير، والتكوين الأساسي والتكوين الموازي، وتوسيع قاعدة الممارسة من خلال الرؤية المسطرة وإكراهات الواقع، وتحسين واقع البنيات التحتية، باعتماد الشراكات والانفتاح على المؤسسات ذات الاهتمام المشترك، والتفكير في إستراتيجية مقننة ومشروعة، تهدف إلى توفير الدعم اللازم والرفع من قيمة الموارد المرصودة لتنمية الممارسة، ونهج خطة تواصلية محكمة تتيح الإشعاع الإعلامي، والتوثيق التاريخي لكل مبادرات وأنشطة العصبة.

وأكيد أن هذه الرؤية تنطلق بالأساس من خلال تطوير كرة القدم بعصبة الشاوية دكالة، وأن تكون العصبة الفتية رائدة في بلورة مشروعها الرامي إلى الرفع من مستوى الممارسة والتأطير، وصولا إلى المردودية والأهداف المنشودة، سواء على مستوى التسيير الإداري، والتأطير التقني، أو على مستوى تكوين كل مكونات المنظومة، خاصة الحكام.

ما هي الضمانات التي تلقيتموها؟

ليست هناك ضمانات، ولكن كانت هناك إرادة قوية ودعم من الأندية، إضافة إلى توجه الجامعة نحو تطوير كرة القدم.

وماذا عن الدعم المالي للعصبة؟

هناك دعم الجامعة الذي يبلغ 80 مليون سنتيم، يمنح لجميع العصب، من أجل التسيير، ومن جانبنا، يجب البحث عن الموارد، وتنمية مداخيل العصبة، من أجل إنجاح الدورات التكوينية، ومساعدة الأندية على مواكبة مصاريف التحكيم وتطوير وتكوين المدربــين والأطر، كما يجب تأسيس شراكات مع المجالس المنتخبة، ومجالس الجهات، التي سيتم الانفتاح عليها، من أجل تطوير مداخيل العصبة.

أجرى الحوار: أحمد سكاب (الجديدة)