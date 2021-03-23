الفقي في “ظل راجل”

تقدم النجمة نيرمين الفقي دورا جديدا ومختلفا، من خلال أحداث مسلسل “ظل راجل” للنجم ياسر جلال، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتجسد الفقي دور زوجة جلال، علما ان المسلسل يتناول العديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية والإنسانية في قالب تشويقي مثير، إذ تدور أحداثه في عدد من المناطق الشعبية.

ويعد مسلسل “لؤلؤ”، آخر عمل شاركت فيه الفقي، والذي حقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة مي عمر.

رياض يكشف كواليس “النمر”

كشف الفنان محمد رياض، صورة تجمعه مع النجم محمد إمام، من كواليس تصوير مسلسل “النمر” المقرر عرضه رمضان المقبل، مؤكدا أن العمل مع إمام “ممتع وجميل”، كما وعد المشاهدين برؤية عمل يليق بهم.

ويعد مسلسل “النمر” من بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ونرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ومن إنتاج سينرجي.