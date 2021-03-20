“غورلز أند روزز” يفوز بالنسخة السابعة للحاق الصحراوية

فاز فريق “غورز أمد روزز”، المكون من آسيا فاراوي سانتانا وكارين بلانشار في لحاق الصحراوية، الذي جرت أطواره بالداخلة، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وخاضت آسيا وكارين مغامرة الصحراوية المتميزة، في طبيعة الداخلة، لحساب الجمعية المغربية “أصدقاء الشريط الوردي”، التي تهدف لدعم النساء اللائي يعانين من سرطان الثدي.

ويكمن الهدف الرئيسي للجمعية في دعم النساء المصابات بسرطان الثدي، وبعث رسالة أمل، وهي رسالة الحياة بعد الإصابة بسرطان الثدي، وتعمل من خلال أنشطتها على زيادة الوعي بالفحص المبكر ودعم العلاج.

وأعربت الفائزتان في “الصحراوية” عن اعتزازهما بالمشاركة والفوز في هذا التحدي، مشيرتين إلى أن هذه المغامرة كانت تجربة فريدة وستظل راسخة في ذهنيهما.

وأكدتا أن هذا اللحاق خصص “للنساء والتضامن والدعم المتبادل وتطوير الذات”، مشيرتين إلى أنهما استطاعتا تحقيق هذا الإنجاز بفضل روح الفريق والتعلق بهدفهما وهو دعم جمعيتهما.

وعرفت النسخة السابعة من تظاهرة لحاق “الصحراوية”، المنظمة من قبل جمعية “لاغون الداخلة للتنمية الرياضية والتنشيط الثقافي” ومجموعة “الداخلة أتيتود”، مشاركة فرق من مختلف مناطق المغرب، فضلا عن فرق من إفريقيا وأوروبا.

(و م ع)