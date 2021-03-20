لهوى يدرب فريقا بالقسم الشرفي

تعاقد فريق المهارزة الساحل لكرة القدم مع عبد الله لهوى، اللاعب السابق للدفاع الجديدي، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي.

ويمارس فريق المهارزة الساحل المنتمي إلى عصبة الشاوية دكالة في الأقسام الشرفية.

ومن الأهداف المسطرة بين لهوى وفريق المهارزة الساحل تحقيق الصعود للقسم الثاني هواة.

ويخوض لهوى، الحاصل على دبلوم تدريب من درجة “سين” أول تجربة له في عالم التدريب، بعدما سبق له حمل ألوان عدة أندية منها الدفاع الحسني الجديدي ونهضة بركان والجيش الملكي، كما مثل المنتخب الأولمبي والمنتخب المحلي.

وانتشر شريط فيديو لعبد الله لهوى يطالب من خلاله بفرصة ولوج عالم التدريب، ولقي تعاطفا كبيرا من قبل الجماهير، بسبب الظروف الصعبة التي يمر منها.

خ. م (فاس)