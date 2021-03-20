طالب اللجوء الجنسي

قصة عزيز، أو عزيزة، كما يحب أن يُلقب، لا تختلف كثيرا، عن روايات باقي المثليين، إلا أن معاناته جعلته منبوذا، ثم طريدا، سواء في مدينته بشمال المغرب، أو في سبتة المحتلة التي فضل أن يطلب فيها اللجوء الجنسي.

حين بلغ عزيز من العمر 31 سنة، قرر مغادرة المغرب، متجها إلى سبتة المحتلة، فتسريب صورة له مع أحد أصدقائه، جعله منبوذا بين أفراد أسرته وأبناء الحي.

تحين عزيز فرصة مغادرة المدينة، إذ نصحه أصدقاؤه المثليون أن العيش في مدينته أصبح مستحيلا، وما عليه إلا التوجه إلى المدينة المحتلة لطلب اللجوء الجنسي، خوفا من الانتقام.

يتحدث عزيز كثيرا عن معاناته، ويقول عبارته الشهيرة “إن المجتمع يكره كل المخالفين له في الجنس، بدليل أنهم يواجهون عنفا في الشوارع”، مستدركا أن القانون لايحمي أمثاله و “غياب الردع يرفع عدد حالات الاعتداء على المثليين وتهديدهم بالقتل، وأحيانا ابتزازهم من قبل شبكات الدعارة”.

في طفولة عزيز كثير من القصص المؤلمة، إذ تعرض للاغتصاب والتحرش والتهديد، ورحيله إلى سبتة المحتلة جعله يقف على واقع صعب، إذ كان عليه أن يتحمل التهديدات والعنصرية وكراهية المثليين من مغاربة المدينة.

تتشابه قصة عزيز مع العديد من الحكايات، لكن معاناته دفعته إلى ما يسميه “النضال”، لجعل الجميع يشعرون بالحرية يوما، بغض النظر عن هويتهم الجنسية أو ميولهم الجنسي.

لطالما كان عزيز يشعر بالأنوثة، منذ أن كان صغيرا، لكن ولادته بأعضاء تناسلية ذكورية أجبرته على إخفاء ذلك طيلة حياته، ويقول “تعرضت للاغتصاب عدة مرات من قبل رجال آخرين،، لكنني كنت أعرف أنني فتاة”.

لم تكن لعزيز داخل جدران منزله مشاكل، إذ كان يعيش دائما مع والديه، حيث كان سعيدا جدا، يقول ذلك بابتسامة على وجهه تذكره بتلك الأوقات: “كنت طفلا وحيدا، ليس لي أشقاء، وكنت دائما سيد المكان”.

لم يجرؤ عزيز، يوما، على البوح لأمه أنه لا يشعر بنفسه رجلا، حتى بلغ 18 عاما، فقد “كان الأمر صعبا عليه، و بكى فترة من الوقت، ومر بوقت عصيب، إذ كان عليه إخفاء هويته الجنسية، وأن يكون متحفظا حتى لا يؤذيه أحد، ثم توجه إلى الرباط لمتابعة دراسته، فزاد إحساسه باختلافه عن الرجال، وكان حريصا في الشقة، التي اكتراها، على ارتداء ملابس النساء ووضع المكياج، إذ كان يشعره بفرح لن ينساه أبدا.

خالد العطاوي