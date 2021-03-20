غض الطرف أو الطرد

الفيزازي قال إن قتل المثلي غير واقعي والحل علاجه من مرضه

ليس من السهل تقبل وجود مثلي في أسرة ما، فأفرادها يعيشون صدمة، خصوصا الأم، التي لا تتقبل مصير ابنها، وفي الوقت نفسه خوفها عليه من والده وباقي أفراد العائلة، الذين سيرفضون أي مس بكرامتهم وتوقعها سلوكات انتقامية منهم، أقلها التبرؤ منه.

يسود الارتباك الأسر في طريقة التعامل مع ابنها المثلي، فالقلة من تتقبل الوضع، وتعمل على احتضانه على أمل أن يستعيد رجولته يوما، في حين تعيش الأغلبية الجحيم نتيجة ضغوط المجتمع، فالكل يترقب ردة فعلهم في حق ابنهم، تحت ذريعة أن الإسلام متشدد مع الشواذ، بل يرى البعض أنه أوجب قتلهم، ما يجعل أفراد العائلة بين نارين، غض الطرف عن سلوك الابن، وبالتالي تكون عرضة للتنمر والاستفزاز، أو طرده لكسب رضى الجميع.

صحيح أن للإسلام موقفا صارما من المثلية الجنسية، ويكفي أن القرآن أشار إلى عذاب قوم لوط الشديد، إلا أن بعض الشيوخ أظهروا تسامحا مع هذه الفئة، واعتبروا المثلية مرضا يمكن علاجه، ويرفضون بشدة موقف اتجاهات متشددة حول وجوب قتل المثلي ورميه من الشاهق.

من بين هؤلاء، الشيخ محمد الفيزازي، الذي اعتبر أن قتل المثليين أمر غير واقعي، ودعا أسرهم إلى عرضهم على أطباء متخصصين لعلاجهم.

وحسب الشيخ الفيزازي، فإن المثلية، مرض وشذوذ وخروج عن المألوف، وما يمكن أن يقوم به والدان إذا ابتليا بمصاب من هذا القبيل أن يعرضا ابنهما على طبيب متخصص أو نفساني، والإشراف على متابعة علاجه، لأنه لا يوجد داء دون دواء، حسب قوله.

واعتبر الفيزازي المثلية ابتلاء، خصوصا في المجتمعات الإسلامية المحافظة، وأن الشخص إذا ابتلي بالشذوذ، لن يسلم من التنمر والتنقيص والاحتقار، على نقيض المجتمعات الغربية، التي تنظر بعين الرضى إلى المثلية والسحاق وتعتبرهما أمرا عاديا، بل يعلن عنهما في الإعلام بوجه مكشوف وتعتبرها حالة جد طبيعية، في حين أنهما في الثقافة الإسلامية يعدان خروجا عن الطبيعة البشرية، وأن الحل الوحيد هو العلاج لدى متخصص.

وأبدى الفيزازي تحفظا من موقف البعض، الداعي إلى طرد المثلي من العائلة وتنفيذ حد القتل في حقه برميه من الشاهق، ما يضع عائلته في حالة تناقض، بين حنين لابنها وفي الوقت نفسه تطبيق شرع الله حسب اعتقادها.

وانتقد الفيزازي هذا الموقف واعتبره كلاما غير واقعي، لأنه في حال تقرر تطبيق الحد في المثلي ورميه من الشاهق أو جبل عال، فما هي الجهة التي توكل لها هذه المهمة؟، داعيا إلى ضرورة التحلي بالواقعية في تحليلنا ونظرتنا إلى الأمور والتعامل مع هذه الحالات الشاذة بأنها مرض قابل للعلاج بعرض المثليين على الأطباء المتخصصين.

مصطفى لطفي