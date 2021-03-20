وصـــم وتــشــهـيـر

الطرد من المنزل والتهديد بالانتقام والقانون لا يعترف بميولاتهم

قادت وسائط التواصل الاجتماعي، إلى كشف العديد من المثليين، الذين كانوا يعيشون وسط عائلاتهم وبين أفراد المجتمع، موارين ميولاتهم الجنسية، قبل أن يتم التشهير بهم في فيسبوك أو يوتوب أو غير ذلك من وسائط التواصل التي تستقطب الآلاف من المتابعين.

وإن كان القانون لا يعترف بالمصطلحات الجديدة، التي تبنتها جمعيات حقوقية مدافعة عن حرية التوجه الجنسي، من قبيل المثلية والجندرية والكويرية، وغيرها من المصطلحات، ويبقي على تفسير العلاقة بين شخصين من الجنس نفسه، بوصفها أفعالا للشذوذ الجنسي المعاقب عليها بنص القانون، فإن حملة التشهير التي قادها مثلي مشهور، تسببت في آثار نفسية وأضرار مادية، أكبر من تلك التي قد تسببها العقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي من جملة شروطها ممارسة الفعل الشاذ، سيما أن المستهدفين في تلك الحملة، لم يكونوا معروفين، ولم يعاقبوا من قبل أفراد عائلاتهم والوسط الذي يعيشون فيه، لسبب هذه الممارسة، بل فقط لأنهم ذكروا في تلك الحملات التشهيرية، والتي تناولتها مجموعة حقوقية تطلق على نفسها “نسويات» في تقرير سرد ما أسماه المعاناة التي عاشتها هذه الفئات خلال فترة الحجر الصحي.

وعاب التقرير الذي صدر تحت عنوان “لوبيا في زمن كورونا”، حملة التشهير التي قادتها صوفيا طالوني، المثلي المستقر في تركيا والمشهور في مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا طالوني جمهوره الذي يقارب 700 ألف متابع على تطبيق “أنستغرام»، إلى تنزيل تطبيقات المواعدة والتعارف لمعرفة وكشف المثليين القريبين من محيطهم، في إشارة إلى تطبيقات من قبيل «بلانيت روميو” و”هورنيت» و»غريندر»، ما عرض عددا من المثليين إلى الابتزاز والتهديد والطرد من وظائفهم ومنازلهم، فيما قرر واحد منهم وضع حد لحياته بالانتحار»، حسب التقرير نفسه.

التقرير صدر في أواخر 2020، يلخص معاملة أفراد المجتمع والسلطات مع هذه الفئات، كما يستعرض المخاطر التي تتعرض لها، وهي مخاطر تتجدد، إذ لم يأت التقرير بجديد بخصوص نظرة المجتمع ورفض العديد من الأسر.

وسبق لـ “الصباح” أن حضرت أطوار جلسة لمحاكمة مثليين، لم يعتقلوا متلبسين بأفعال الشذوذ الجنسي، بل كانت السلطات شنت حملات ضدهم ببعض شوارع البيضاء، انتهت بإيقاف العديد منهم والبحث معهم قبل عرضهم على المحاكمة العلنية.

وترافع ممثل النيابة العامة آنذاك بمحكمة القطب الجنحي، مطالبا بأقصى العقوبات واصفا المثليين بأنهم خارجون عن القانون، وأنهم لم يعودوا يمارسون الرذيلة في الخفاء بل أصبحوا يتباهون بها ويظهرون للعلن، أكثر من ذلك أنهم ينظمون الأعراس في ما بينهم. كما عاينت “الصباح” بعض أولياء الموقوفين، حضروا غير مصدقين التوجه الجنسي لأبنائهم، إذ أن بعضهم لم تكفه المحاكمة ووجه الوعيد بالانتقام حين انتهاء العقوبة.

المصطفى صفر