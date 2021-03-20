ميكروطروطوار

مسؤولية الأسرة

هناك بعض الأسر التي تتعامل مع أطفالها بوسائل بعيدة كل البعد عن التربية الحسنة والرأفة. ومعلوم أن الأسرة لا تتمنى أن يكون أحد أبنائها مثليا، وإذا حصل الأمر، فيجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها، وأن ترعى الطفل، وألا تطرده من المنزل كما يفعل البعض أو أن تقطع معه العلاقة، بل وجب الاعتناء به وطرق أبواب الأطباء، والبحث عن سبل معالجته من هذا المرض، لأنه في جميع الحالات يبقى فردا من الأسرة له واجبات عليها.

عدي الوكيل (عامل)

كلام الناس

أعتقد أن المسألة مجتمعية، إذ أن أغلب الأسر لا تهمها مثلية أحد أبنائها، أكثر مما يهما “كلام الناس” وانطباعات الجيران وأفراد العائلة، خاصة أن المجتمع لا يرحم ولا يتسامح مع الأقليات، كيف ما كان نوعها، سواء جنسية أم دينية أم غيرها، لهذا يجب على الأسرة ألا تعير اهتماما لنظرة المجتمع، وأن تتقبل وتحترم اختيارات الشاب أو الشابة.

وليس من السهل التعامل مع هذه الظاهرة داخل الأسرة، لكن مع الوقت والتطور الحتمي للمجتمع، يمكن للأقليات أن تجد لها موطئ قدم داخل المجتمع، وتنتزع احترام وتقدير فئات عريضة منه لا تتسامح مع هذه الفئة.

وبالمقابل هناك بعض المثليين الذين لا يتحملون مسؤولية اختياراتهم، ويدعون أن الأمر له علاقة بالجينات أو ما شابهها، وأن التغيير ليس بيدهم، ولا يمكنهم تصحيح هذه التوجهات الجنسية، علما أن الدراسات الأخيرة أبانت أن المثلية الجنسية اختيار، لهذا تجب محاربة هذه الفكرة، لأن هناك طرقا يمكن من خلالها تصحيح هذا الخلل في الطبيعة الجنسية للفرد.

أيمن علوي قديري ( طالب باحث)

تشخيص مبكر

أولا ما يجب معرفته في الوقت الراهن، هو أن المثلية باعتبارها ظاهرة أو مرضا موجودة في كل المجتمعات، ومند القديم، وبالطبع أن المغرب ليس استثناء، وبالتالي فتقبل المثليين في المجتمع المغربي، أضحى واجبا. صحيح أن الأمر صعب، خصوصا بالنسبة إلى الأسر المحافظة أو التي يحكمها الوازع الديني أكثر، ولكن لا يجب إخفاء الشمس بالغربال أو السكوت، فإن لاحظت الأسرة بوادر النزعة المثلية عند احد أفرادها، وخصوصا إن كان طفلا، يجب تشخيص الحالة بدقة، والبحث عن الأسباب والدوافع في محاولة منها لإيجاد الحل، بأي شكل من الإشكال، لأن الله عز وجل عندما خلق الكون خلق الذكر والأنثى، وحدد لكل منهما وظائف ومهام، وأي خروج عن نواميس الكون فهو خلل، يستوجب العلاج وليس التبرير، وأظن أن العلاج دائما يكون أكثر نجاعة إذا كان التشخيص مبكرا، والأسرة هي الأكثر قدرة وقربا للقيام به، لتفادي ما لا تحمد عقباه على الأقل اجتماعيا.

سمية أبو الخير (صحافية)

تربية جنسية

من الصعب الحديث عن المثلية الجنسية في الأسرة المغربية، خاصة أن جميع المغاربة مسلمون، والنص الديني واضح في هذه المسألة، إذ أنه لا يعترف إلا بالعلاقات الجنسية داخل الزواج، والزواج يكون بين رجل وامرأة وليس العكس.

وفي رأيي أن الأمر يرتبط أكثر بالتربية داخل الأسرة، لأن هناك بعض الأسر التي تشجع على مثل هذه المسائل، فالطفل الذي ينشأ في محيط جميع المحرمات مباحة فيه، يمكن أن يتخذ أي طريق يمكن تصورها، لهذا فعلى الآباء تنشئة أبنائهم بطريقة صحيحة، مبنية على القيم والعادات المغربية التي لا تعترف بهذا النوع من العلاقات.

عبد الهادي الكباري ( ممون حفلات)

تمرد أسري

إن هذا الأمر مرفوض داخل الأسر المغربية، ولا يجب القول إن الأمر سهل، فرغم أن الأسرة أحيانا تريد أن تدعم طفلها، إلا أنه لا يريد الإقلاع عن تلك الممارسات في بعض الأحيان، ويعتبرها جائزة، لذلك فالأسرة تضطر إلى التعامل معه بطريقة قاسية أحيانا. وهناك من يتمرد على الأسرة ويهجر البيت طواعية، ويعتبر أن أسرته غبية وغير متفهمة، بينما يكون هو المشكل، ويجب أن يساعد أسرته من أجل الوصول إلى حل، وتصحيح تلك الاختلالات الجنسية، خاصة أن الطب تطور وأصبحت كل الأمراض لها علاج.

حسن المناعي (مسير مقهى)

استقاها: عصام الناصيري