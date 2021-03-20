أبو إياد: يجب تفهمهم وحمايتهم

> يضطر أغلب المثليين إلى إخفاء ميولاتهم الجنسية خوفا من نظرة الآخر، فهل يؤثر ذلك على نفسيتهم؟

> لابد، في بداية الأمر، من استعراض الفصل 489 من القانون الجنائي الذي ينص على “المعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 200 درهم إلى ألف، من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي، مع شخص من جنسه، ما لم يكن فعله جريمة أشد”. هذا النص القانوني الذي وضعه المشرع المغربي، لمعاقبة التصرفات المثلية، هو نص يجعل الأشخاص في حالة خوف من الإقبال على تصرف مجرم اجتماعيا ودينيا أيضا. لكن يتبين من خلال العديد من الدراسات العلمية، أن هناك صعوبات يعانيها الشخص في وضعية مثلية، لا تقف عنده، إذ تطول أيضا الأسرة التي ينتمي إليها. فعندما تكتشف الأسرة أن أحد أفرادها مثلي، يؤثر ذلك على علاقته بها وأيضا على علاقتها مع المجتمع ووضعيتها في وسطها ومحيطها، ما يؤثر على الفرد في وضعية مثلية أكثر مما تعانيه الأسرة.

وأظهرت العديد من الدراسات مدى النبذ والوصم الاجتماعي الذي يمارس في حق هؤلاء، علما أن القانون والدين والشرع، لا تتوفر على المؤهلات العلمية التي تجعلها تتعامل مع هذا الموضوع بما يستحقه على المستويات العلاجية والتأهيلية والتشخيص.

أعتقد، وحسب العديد من الدراسات العلمية المنجزة في هذا الصدد، أنه وجب التعامل مع هذا الأمر، بناء على العلم الذي يعتني بالظاهرة الإنسانية في بعدها العضوي والنفسي والاجتماعي.

> هل اكتشاف العائلة وجود مثلي بين أفرادها، يؤثر عليها ويتسبب في ظهور معاناة أخرى؟

> لابد للأسر التي تكتشف أن أحد أفرادها، صغيرا أم كبيرا، يعاني الوضعية المثلية، سواء موجبا أو سالبا، أن تستوعب أنه في حاجة إلى التشخيص الذي يجب أن يبدأ من المستوى الطبي الذي يساعد على إدراك الاضطرابات الهرمونية التي تؤطر وظائف المرء، بصفة عامة، والجنسية بصفة خاصة. فالذين يوجدون في وضعية “الخنثى” مثلا، يحتاجون إلى تشخيص طبي، من أجل صياغة المقاربة العلاجية الأفضل، لجعل العلاج مناسبا بشكل متواز للجنس الذي يناسب وضعية الشخص الهرمونية، والشيء ذاته بالنسبة إلى أنواع أخرى من المثلية.

من جهة أخرى، يؤكد الواقع المعيشي أن الأشخاص في وضعية مثلية، حاضرون بقوة، وأن المطلوب ليس المقاومة بالمقاربة القانونية أو النبذ الاجتماعي، الذي يجعل الكثيرين يعيشون في الهوامش. فالمثلية وضعية قد تكون نفسية أو عضوية تحتاج إلى تعامل يتفهمها، أي التركيز على الأسرة، والتي يجب أن تتجنب التعامل مع الموضوع باعتباره مصيبة وكارثة، إذ عليها العمل على حماية الشخص وأن تعبر عن مساندتها له وتضامنها معه، وأن ما يعانيه صعوبة يمكن أن يتخلص منها. وتجاوز هذا المشكل لا يتوقف على الحرمان أو منعه من الخروج من المنزل، مثلا، إنما بإحالته على الجهات المختصة، والمؤهلة لعلاجه نفسيا وعضويا.

> كيف يمكن للأسرة تقبل الوضع، في ظل مجتمع يعتبر نفسه محافظا؟

> لا يمكن التعامل مع المثلية الجنسية، باعتبارها توجها جنسيا يتسم بالانجذاب الشعوري أو الجنسي بين أشخاص من الجنس نفسه، بل حالة مرضية تنتجها التربية الخاطئة، وأيضا قد تكون جراء الاضطرابات البيولوجية، وفي هذه الحالة نحتاج إلى برامج ومناهج جديدة في التعامل مع هذا الأمر. يحتاج المثلي إلى عدم نبذه أو معاقبته لأنه في وضعية صعبة يحتاج إلى تحريره منها، والشيء ذاته بالنسبة إلى الوضعية السحاقية.

أجرت الحوار: إيمان رضيف

* أستاذ باحث في علم النفس