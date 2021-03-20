شراكة بين وزارة العدل ومركز دراسات القانون العبري

جرى، أمس (الجمعة) بفضاء بيت الذاكرة بالصويرة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومركز الدراسات والأبحاث “أبرهام زغوري” حول القانون العبري بالمغرب.

وتم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه المذكرة من قبل وزير العدل، محمد بنعبد القادر، ورئيس مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، عبد الله أوزيتان، وذلك خلال حفل تميز بحضور أندري أزولاي، مستشار الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور والرئيس الشرفي للمركز المذكور.

وتتعلق هذه المذكرة، الموقعة بمناسبة الندوة الوطنية حول القضاء العبري بالمغرب المنظمة من قبل وزارة العدل، بوضع إطار تنظيمي لشراكة بين الطرفين، تهدف إلى التعريف بالقانون العبري المغربي، وتطبيقاته من طرف المحاكم العبرية بالمملكة، بما يسهم في تعزيز الذاكرة العرفية والمؤسساتية للقضاء العبري المغربي.

وبموجب هذه المذكرة يعمل الطرفان على تنظيم ندوات ولقاءات علمية مشتركة تهدف إلى التعريف بقانون الأحوال الشخصية المطبق على المغاربة اليهود، والتعريف بعمل الغرف العبرية وخصوصياتها، وتسييرها، وكيفية اشتغال القضاة العبريين في محاكم المملكة.

ويتعلق الأمر أيضا بإعداد دراسات في مجال القضاء العبري بالمغرب، ونشرها لعموم الباحثين والمهتمين، وتكثيف التعاون والتنسيق من أجل تجميع التراث القضائي للمحاكم العبرية بالمغرب، وأرشفته وحفظه.

كما سيسعى الطرفان لإحداث أرشيف وطني لمختلف المصنفات والوثائق التي أنتجها القضاء العبري بالمغرب، والتعريف بها للعموم بما يسهم في نشر قيم السلام والتسامح والانفتاح والتقاسم.

(و م ع)