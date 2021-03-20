غيث تجرب الإخراج

فاجأت المغنية والممثلة كريمة غيث جمهورها، وأعلنت دخولها عالم الإخراج من خلال أحدث أعمالها الغنائية، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “ماكينشاي”، صورتها على طريقة فيديو كليب.

وأعلنت غيث خوضها تجربة جديدة في مسيرتها الفنية، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، إذ نشرت الملصق الإعلاني للأغنية، كتب عليها أنها تكلفت بإخراج الفيديو كليب إلى جانب سفيان الجراف.

ودعت غيث جمهورها إلى انتظار جديدها، قبل أن تضيف أنها متحمسة للإفراج عنه، سيما أن العمل يعتبر تجربة مميزة وأنها اشتغلت عليه بحب، ليكون بالشكل الذي عليه اليوم.

وقالت غيث في تصريحات سابقة، إن الأغنية ستكون ب”ستايل” مغاير تماما، قبل أن تأمل أن تنال إعجاب جمهورها، مشيرة إلى أنها تعاملت من خلالها مع محمد أمير الذي كتب الكلمات.

وفي سياق متصل، تعتبر أغنية “كولي كولي”، آخر عمل أطلقته غيث، إذ اختارت طرحه على شكل “ديو” رفقة الفنان المغربي أسامة البسطاوي، الذي غاب عن عالم الغناء لمدة 6 سنوات تقريبا.

واستطاع الفيديو كليب تحقيق نسبة مشاهدة كبيرة في أقل من 24 ساعة من طرحه، إذ تجاوز 200 ألف مشاهدة، كما احتل الرتبة الأولى في “الطوندونس” المغربي.

إ. ر

