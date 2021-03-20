السريع يواجه الجيش وديا

يعود لاعبو سريع وادي زم، اليوم (الخميس)، إلى التداريب، إذ سيخوض حصة تدريبية بخريبكة، استعدادا لاستئناف البطولة في رابع أبريل المقبل.

وبرمج طاقم السريع مباراة ودية أمام الجيش الملكي، بالرباط، بعد غد (السبت)، من أجل الحفاظ على تنافسية اللاعبين، وتصحيح الأخطاء.

ويعول السريع على اغتنام فترة التوقف الحالية، لتدارك هفوات البداية، واسترجاع بعض العناصر المصابة.

ويطمح السريع لإنهاء الثلث الأول من البطولة، بتحقيق ثاني فوز خارج الميدان، إذ سيواجه حسنية أكادير، في مباراة صعبة، قبل التفكير في المواجهات المقبلة، علما أن الفريق يحتل الرتبة 15،بثماني نقاط.

عبد العزيز خمال (وادي زم)