بوحسين: “عيينا بالرسائل والاجتماعات”

قال إن الجائحة “هنات” المسؤولين من المسرح ووضعه يزداد تدهورا

عبر مسعود بوحسين، رئيس نقابة مهنيي الفنون الدرامية ل”الصباح” عن غضبه، مؤكدا أنه إحساس يتقاسمه كل المنتمين إلى القطاع بسبب الوضعية المتدهورة، التي يعرفها بعد سنة من الجائحة.

“الوضعية سيئة وتزداد سوءا… ما بقا ما يتقال، المسرح لم يشتغل منذ العمل بالتدابير الوقائية في ظل الحجر الصحي”، يقول بوحسين، مضيفا “عيينا بالرسائل والاجتماعات مع الجهات المعنية”.

واسترسل بوحسين قائلا إنه لم يتم تطبيق أي من الحلول المقترحة بهدف محاولة تضميد جزئي لجراح الجائحة، مضيفا أنه لم تتم الاستجابة لفتح المجال أمام الفرق المسرحية للقيام بتداريب دون جمهور، والعمل على نقل عروضها التجريبية على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة الجمهور لها عن بعد.

واعتبر بوحسين أنه بعد سنة من الجائحة فإن الممثلين المحترفين في مجال المسرح فقدوا كثيرا من “اللياقة الذهنية” نتيجة توقفهم عن الممارسة، مشيرا “للأسف كنا نتمنى على الأقل استغلال فرصة الحجر الصحي من أجل استعداد الفرق المسرحية لتقديم أزيد من عملين، التي ستساهم في إغناء الريبرتوار المسرحي في انتظار رفع الحجر…لكن مؤسف فعلا أنه لم يتم استغلال الظرف لصالح قطاع المسرح”.

وأوضح بوحسين أنه من بين الحلول التي تم اقتراحها كذلك في ظل تفشي الجائحة أن يتقاضى الممثلون المحترفون أجرا أكثر خلال التداريب وأقل بعد عرض العمل، وذلك خلافا لما كان معمولا به قبل تفشي فيروس كورونا، حيث كان أجرهم أقل في التداريب وأكثر خلال العروض.

“للأسف صمت مطبق تجاه المسرحيين وكأنهم ليسوا فنانين”، يقول بوحسين، الذي أكد أن الفرق المسرحية لم تتوصل بنسبة خمسين في المائة من الدعم المرصود لها، ما يزيد الوضع سوءا.

وأضاف بوحسين قائلا “هذه مع الأسف هي الخلاصة المرة للوضع المسرحي الراهن، كما أن كورونا “هنات” المسؤولين من مشاكل قطاع المسرح”، موضحا “مع الأسف مرة أخرى الثقافة مازالت في أسفل القائمة، ولا تعطى لها المكانة التي تستحقها من الاهتمام والتدبير للنهوض بها”.

أمينة كندي