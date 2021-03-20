في بيتنا مثلي!

أسر تبرأت من أبنائها بسبب ميولاتهم الجنسية المختلفة وأخرى أجبرتهم على الزواج لحفظ ماء الوجه

ليست حياة المثليين سهلة أبدا في بلادنا. فهم منبوذون على جميع المستويات، الدينية والقانونية والمجتمعية، لذلك يلجؤون إلى حدائقهم السرية من أجل تفادي النبذ والوصم، خاصة من أقرب الأقربين، الذين غالبا ما لا يكونون على علم باختلافهم، أو يتغاضون عنه، أو يتعاملون معه بقسوة، تصل أحيانا إلى الطرد من المحيط العائلي والأسري.

ويعيش المثليون في خوف ورهاب شبه يومي من أن تنكشف هويتهم الحقيقية أمام العائلة والجيران وزملاء العمل، خاصة إذا كانوا في سن صغيرة، وغير مستقلين ماديا. لذلك يضطر العديدون منهم إلى تمثيل دور الفحولة للتمويه على كل المشككين في ميولاتهم الجنسية، ومنهم من يضطر حتى إلى الزواج وإنجاب الأبناء، تحت ضغط من الأسرة، لمجرد إثبات أنهم “عاديون” أمام محيطهم.

ويصعب على العائلات التي يعيش بينها ابن مثلي أو ابنة، أن تتقبل اختلافه الجنسي. فالأمر بالنسبة إليها فضيحة ما بعدها فضيحة، وعار لا يمحوه الدم. فكم من مثلي نبذته عائلته بمجرد علمها بمثليته، ولنا في شفيق، “مثلي البوناني” الذي اعتقل في مراكش “متلبسا” بارتداء ملابس نسائية وكعب عال وفي كامل ماكياجه، نموذجا. فبعد “الشوهة” التي تعرض لها من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تبرأت منه عائلته، وطرد من عمله، وأصبحت حياته مهددة، مما اضطره إلى اللجوء إلى فرنسا. في كثير من البيوت، يكتم مثليون، من الجنسين، معاناتهم النفسية وصراعاتهم اليومية مع أنفسهم ومع الآخر. عديدون منهم حاولوا الانتحار، والقليل ممن كانت لهم الإمكانيات المادية لجؤوا إلى مختصين نفسيين، وعدد كبير منهم هاجر نحو آفاق أخرى هربا من “الهوموفوبيا”، داخل مجتمعات لم تطبع معهم مائة بالمائة، لكنهم يعيشون فيها في ظل قوانين صارمة تحميهم من عنف وعنصرية الآخرين.

في الملف التالي، محاولة للإجابة عن بعض الأسئلة. كيف يعيش المثليون حياتهم وسط عائلاتهم؟ وهل تتقبل أسرهم اختلافهم؟ وكيف تتعامل مع هذا الاختلاف إذا كانت واعية به؟ وما هي أنواع المعاناة التي تعيشها الأسرة بسبب نظرة الآخرين؟ وكيف يمكن التعايش في بيت داخله مثلي “رسمي” معترف به؟.

ن ف

صراعات نفسية ومحاولات انتحار

أبناء “القاع والباع” وعرسان “لقطة” يعيشون حياة مزدوجة حفاظا على “برستيج” الأسرة

حاول سمير (اسم مستعار)، الانتحار مرات عديدة، من أجل وضع حد لمعاناته وصراعاته النفسية وسط مجتمع يكره المثليين ويتعامل معهم بعنف ولا يمنحهم حقوقهم، بل يعاقبهم على اختلافهم، ب”الشرع” والقانون. يقول في لقاء مع “الصباح”: “كنت أعيش في خوف وإرهاب يومي من أن يكتشف أحد من العائلة حقيقة ميولي الجنسية. كان أهم شخص بالنسبة إلي هي والدتي التي لم أكن أتخيل وقع الصدمة عليها، خاصة أنها امرأة ملتزمة دينيا ولها هيبتها واحترامها وسط الأسرة ولدى الجيران. كنت أفضل أن أموت ألف مرة، على أن أتسبب لها في جرح أو أذى أو سوء. لذلك حاولت الانتحار مرتين، قبل أن أقرر اللجوء إلى خدمات مختص نفسي، علّ وعسى يخفف عني شيئا من قلقي ومعاناتي”.

ينتمي سمير إلى عائلة “من القاع والباع”، مثلما يقال في دارجتنا. فارع الطول وفي غاية الوسامة، ومظهره لا يشي بمثليته من قريب أو بعيد. ميسور من الناحية المادية، يشغل منصبا هاما جدا في شركة متخصصة في مجال المعلوميات، يملك شقته الخاصة في واحد من أرقى أحياء العاصمة الاقتصادية، إضافة إلى شقة ثانوية تطل على البحر نواحي “دار بوعزة”. إنه ببساطة، يشكل نموذج الحبيب أو العريس “اللقطة” لأي فتاة، لولا أنه يميل إلى أبناء جنسه.

التقى سمير، بحب حياته، مثلما حكى ل”الصباح”، على تطبيق “تيندر”. وهو مثله أيضا، شخص ذو منصب مرموق ويخفي عن عائلته ميوله الجنسي. يسافران معا، ويقضيان عطلة “الويكاند” معا، إما في منزل أحدهما أو بأحد الفنادق، دون أن يشك فيهما أحد من الجيران أو عامة الناس، فمظهرهما وجديتهما لا يوحيان أبدا بمثليتهما. لكنهما لا يشعران بكامل حريتهما وراحتهما إلا حين يغادران المغرب نحو وجهات أكثر احتراما لحياة وحقوق المثليين. حين سألته “الصباح”، عن مصير هذه العلاقة المنبوذة من المجتمع، قال “لا أحد منا يعرف. كل ما نعرفه أننا نحب بعضنا ونحلم أن نعيش علاقتنا بكل حرية، لكنه حلم يستحيل تحقيقه في مجتمع يكرهنا وينفر منا”.

من جهته، يعيش مصطفى، “دوبل” حياة. إنه ضحية صراع نفسي بين ميوله الجنسية المثلية وبين اضطراره إلى تأسيس أسرة وإنجاب أبناء، لحفظ ماء وجه أسرته أمام المحيط والجيران. يحكي في لقاء مع “الصباح” قائلا: “لدي ارتباط قوي بوالدتي. تفهمني جيدا وتعرفني أدق المعرفة. لذلك لاحظت أن لي ميولا جنسية مختلفة. وبمجرد أن فطنت إلى ذلك، زوجتني شابة من معارفها أتت بها مباشرة من القرية. لم أستطع الرفض، وإلا فضحت نفسي أمامها، فاضطررت إلى مسايرتها مكرها”. سألناه كيف استطاع أن ينام مع زوجته رغم أن ميولاته إلى أبناء جنسه، فأجاب “لا يمكن أن أصف لك حجم المعاناة التي عانيتها ليلة الدخلة. كرهت نفسي وكرهت الفتاة وكرهت الجنس. لكن الظروف علمتني أن أتأقلم معها. لن أدخل معك في تفاصيل مملة، لكن أستطيع أن أقول لك إنني زططت راسي بزز”.

مصطفى اليوم، أب لثلاثة أبناء. ما زال يعيش حياته المزدوجة بين أسرته التي تكن له كل الحب والمودة والاحترام، وبين عشيقه الذي يتحرر معه من جميع هواجسه وعقده ومعاناته النفسية، في “البرتوش” البعيد عن أعين المتلصصين و”البركاكة”.

نورا الفواري