أغاني الغوتي تزعج الجزائريين

استهدفت حسابات جزائرية بمواقع التواصل الاجتماعي الغوتي الإبراهيمي، الفنان ومدير أكاديمية نجم الشباب، ما أدى إلى قرصنة حسابه في “فيسبوك”

وقال الغوتي، في تصريح ل”الصباح”، إنه اعتاد، منذ مدة، بث أغان مباشرة في صفحته ب”فيسبوك” تتغنى بمغربية الصحراء والإنجازات التي حققها المغرب في الأقاليم الجنوبية، كما يبث مقاطع وصورا على ما يعانيه الشعب الجزائري من تحكم من قبل جنرالاته، قبل أن يتلقى رسائل نصية تهدده، مصدرها حسابات وهمية جزائرية.

وعن أسباب استهداف أغانيه، أوضح الغوتي، أنه قضى سنوات طويلة في الجزائر، ويعلم تفاصيل معاناة الشعب الشقيق، إضافة إلى أن له علاقات كثيرة في الجزائر، ما يفسر تتبع أنشطته بشكل كبير من الأجهزة الأمنية الجزائرية.

وذكر الغوتي أنه فوجئ، في الآونة الأخيرة، بإغلاق حسابه في “فيسبوك”، وحين استفسر عن الأمر اكتشف أن جزائريين، تابعين للاستخبارات، قاموا بحملة للتبليغات لدى إدارة “فيسبوك”.

ويذكر أن الغوتي أصدر عدة ألبومات، آخرها يحمل عنوان “عاش المغرب” وهو خلاصة لتجربته الفنية، إذ يتضمن أغنية “كيفاش” التي تحكي عن الثقة بين الأفراد والمجتمعات، إضافة إلى “راس الحجرة” التي تعالج موضوع التعصب، و”عاش المغرب” التي تسوق صورة المغرب في الخارج باعتباره بلدا منفتحا، مشيرا إلى أن جميع أغانيه ذات طابع إنساني وتدعو الشباب إلى التعامل بإيجابية.

خالد العطاوي