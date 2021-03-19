الحبس لمعنف فتاة بأزرو

حكمت ابتدائية أزرو، مساء أول أمس (الاثنين)، على ثلاثيني، ب10 أشهر حبسا نافذا و500 درهم غرامة، لتعنيفه امرأة نفسيا وسبها بعد الهجوم على مسكنها بحي النجاح بالمدينة، وإلحاقه خسائر مادية جسيمة بمال منقول مملوك للغير، وتهديدها وضربها وجرحها بالسلاح الأبيض وحيازته في ظروف تهدد سلامة الأشخاص.

وتوبع المتهم في حالة اعتقال مع صاحب مقهى بالحي نفسه، أدين بالحبس الموقوف ل4 أشهر والغرامة نفسها، لفتحه محلا لبيع القهوة خلافا لقرار السلطات العمومية بمنع ذلك وخرق حالة الطوارئ الصحية وعدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات والمساهمة في حيازة السلاح في ظروف من شأنها المساس بسلامة الأشخاص. وبرأت المحكمة المتهم الرئيسي، من جنحة الفساد بموجب قرار صدر في ثالث جلسة، عكس شابين من أكادير توبعا و4 أشخاص آخرين من إيموزار كندر بصفرو، في ملف منفصل بتهم مختلفة بينها الخيانة الزوجية والمشاركة فيها واستهلاك المخدرات والسكر العلني البين وخرق حالة الطوارئ والتجوال بعد التاسعة ليلا.

حميد الأبيض (فاس)