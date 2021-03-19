“الواف” يفتقد هدافه الصالحي

لاعبو الفريق ينتظرون أجور ثلاثة أشهر

يفتقد الوداد الفاسي خدمات هدافه كمال الصالحي، في مباراته السبت المقبل، أمام شباب أطلس خنيفرة لحساب الدورة الأخيرة من مرحلة الذهاب.

وتجددت إصابة الصالحي للمرة الثانية في الركبة، ربع ساعة من انطلاق المباراة الأخيرة أمام اتحاد تواركة، ليتم تغييره باللاعب وسام البركة.

ويعاني لاعبو الوداد الفاسي والطاقم التقني للفريق بقيادة عبد الرحيم شكيليط، مشاكل مالية كبيرة، إذ يدينون للفريق براتب ثلاثة أشهر، ومنح خمس مباريات.

ورغم ذلك، حقق الفريق نتائج إيجابية، بقيادة شكيليط في الدورات الخمس الأخيرة، وبات يحتل الرتبة الثانية ب 22 نقطة.

ووعد حسن الجامعي، رئيس الوداد الفاسي، لاعبيه بصرف جزء من مستحقاتهم المالية نهاية الأسبوع الحالي، بعد أن توصل الفريق بمنحة 40 مليونا من جماعة المشور السعيد، كما اعتذر للاعبيه عن عدم صرف مستحقاتهم في الوقت المناسب، بسبب الأزمة المالية الخانقة، التي يعيشها الفريق خلال الموسم الحالي، إثر توقف دعم الجهات المانحة، وإغلاق المتجر، بسبب أزمة كورونا.

خالد المعمري (فاس)

