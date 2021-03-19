الحيمر: التحكيم حرمنا من ثماني نقاط

احتج رضوان الحيمر، مدرب شباب السوالم، على حكم مباراة أولمبيك خريبكة (1-0)، لحساب الجولة 14 من بطولة القسم الثاني.

وقال الحيمر في تصريح ل»الصباح»، إن حدة الأخطاء التحكيمية زادت بشكل كبير في الدورات الأخيرة، آخرها ضربة الجزاء التي أعلنت لصالح أولمبيك خريبكة في المباراة السابقة.

وأضاف الحيمر أن التحكيم حرم فريقه من ثماني نقاط في 14 دورة، معتبرا ذلك «غير مقبول»، ويؤثر على حظوظ فريقه في التنافس على بطاقتي الصعود لبطولة القسم الأول.

وأكد الحيمر أن شباب السوالم يسعى لتحقيق الصعود هذا الموسم، وحقق نتائج جيدة في النصف الأول من الموسم، وكان يستحق أكثر من 21 نقطة، التي يملكها اليوم، لولا الأخطاء التحكيمية.

ويتصدر أولمبيك الدشيرة وسطاد المغربي وأولمبيك خريبكة البطولة، ب 24 نقطة.

ع. د