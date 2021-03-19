كرة القدم تهين “جنرالات الجزائر”

بقلم: صلاح الدين الشنكيطي(*)

لم تكن العسكرتارية الجزائرية تتصور يوما أن امتداد المغرب داخل المؤسسات الإفريقية يمكن أن يصل إلى حد إدخال معيار الاعتراف الأممي بالدول شرطا للانضمام إليها…

في الأيام الماضية، كانت الرباط قلب إفريقيا بل قلب العالم، والمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بإشراف ومصاحبة من “فيفا”، إذ لم يكن هناك أي اهتمام بانتخاب الهياكل، لأن الموضوع كان محط توافق قبلي في محطة نواكشوط، وتكفلت محطة الرباط بترسيمه، بل اهتم الجميع بما صاحب اللقاء، من أحداث نذكر منها الآتي:

– لم يخف الحضور انبهارهم بالمغرب، وبما وصل إليه، وبقيادته السياسية التي جعلت افريقيا ضمن أولوية اهتمامه، فالكثير من الشكر لجلالة الملك، وليده البيضاء، ولزياراته لإفريقيا، ولمبادراته الإنسانية، ولدعم وتحفيز حضور المغرب في عمقه الإفريقي.

– تعديل الفصل الرابع من النظام الأساسي للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ليصبح كالآتي “لا يجوز لأي دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة أن تشارك في هيأة دولية ذات طبيعة ثقافية أو رياضية أو غيرها”. إنه المعيار الجديد للانتماء، والذي لن تجد بمقتضاه “جمهورية الوهم والرمال” مكانا لها فيه، ولن تستطيع “ديبلوماسية الحقائب”، أن تعطله.

– تصريح رئيس “كاف” الجديد، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، وحديثه عن جلالة الملك، وعن المغرب، بل عبر، وبشكل استباقي، عن أشياء لن تعجب الأعداء، بالقول “أنا لست هنا لإيذاء مصالح المملكة المغربية أو معاداتها، فالمغرب مثل مصر وجنوب افريقيا، كلها دول قوية ولها دور كبير في تطوير كرة القدم الإفريقية”.

– بداية جني، خيار مواجهة العدو، والقطع مع سياسة “الكرسي الفارغ”، المغرب اليوم حاضر في إفريقيا، وهي تتعرف عليه عن قرب دون المرور من البروباغندا العسكرية الجزائرية، بل وتقبل بأن يمثلها المغرب في أرقى المؤسسات الدولية، فالمغرب بالنسبة إلى إفريقيا لم يعد مقتصرا على “مطار محمد الخامس”، بل هو نموذج للاقتداء، وشقيق يعول عليه؛

في أعقاب كل هذه الإشارات، تطرح الأسئلة الثلاثة الآتية:

– تحقق اختراق كبير في علاقة المغرب بجنوب إفريقيا، من مدخل الكرة، فهل ستصلح الكرة ما أفسدته الوشاية العسكرتارية، لنسج علاقة طبيعية وعادية مع جنوب افريقيا؟

– تمت زعزعة البناء القانوني الذي هندسته البومدينية، والقاضي بإحداث معايير إفريقية للاعتراف غير القواعد الأممية والدولية، فهل يكون إدخال البعد الدولي في "كاف" مقدمة لتصالح سياسة الاعتراف مع حقائق الأرض والجغرافيا؟

– غاب تدليس وكولسة جنرالات الجزائر وانسحب المدعو "زطشي"، فاسترجعت إفريقيا وحدتها ولحمتها وهويتها، فهل أدرك جنرالات الجزائر الدرس؟..

(*) موثق وعضو المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة