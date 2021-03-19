80 راقصة “هيب هوب” في سيدي مومن

مسابقة نظمتها مؤسسة “علي زاوا” بشراكة مع سفارة أمريكا احتفالا بعيد المرأة

نظمت مؤسسة “علي زوا” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بشراكة مع السفارة الأمريكية و المركز الثقافي دار أمريكا، الأحد الماضي النسخة الثالثة من مسابقة الرقص في المركز الثقافي نجوم سيدي مومن، في إطار البرنامج الثقافي الذي يحمل عنوان “المدرسة الإيجابية”.

وتعد مسابقة رقص “الهيب هوب” نسائية، إذ يجمع هذا الحدث، كل سنة، مواهب في مختلف أنواع الرقص (الهيب هوب، والبوببينج، وبريك دانس…)، لمنح صاحباتها فرصة كشف إتقانهن لهذا النوع الفني ، وإظهار قدراتهن أمام لجنة التحكيم، التي تجمع عدة محترفين في المجال.

ومنذ إطلاق الدعوة لتقديم طلبات المشاركة في المسابقة، أبدت أزيد من 80 راقصة من جميع أنحاء المغرب رغبتهن في المشاركة، واختير منهن 16 لاجتياز مرحلة الاختيار الأولى للفوز بلقب “أفضل راقصة” في فئتها .

وقالت المؤسسة نفسها إن المنظمين أثروا النسخة الجديدة من المسابقة ببرنامج حافل، يتمثل في البداية بورشات في رقص “الهيب هوب” في عدة مدن، تحت إشراف عدة مدربات، منهن سارة ستايسي في البيضاء، ونهيلة سيستور في طنجة، وإيمان بوقطاطات في أكادير، بموازاة مع تنظيم معرض للفنانة سلمى بن هادي شوقي، التي تكرم النساء من خلال أعمالها التشكيلية، التي تجمع بين التصويرية والتجريدية.

وقالت الفنانة شوقي، حسب المؤسسة نفسها، إن أعمالها تكشف عن “المرأة وأنوثتها، وقوتها، وهشاشتها في كل ما تواجهه كل يوم”.

يذكر أن مؤسسة على زاوا تأسست في 2009 من قبل المخرج نبيل عيوش، بهدف إعادة ربط سكان الأحياء المهمشة، مثل سيدي مومن بالبيضاء ببقية سكان المدينة، اقتناعا منه بأن إعادة توطيد روابط المدينة سوف يمر عبر ميثاق ثقافي وفني، لذلك أطلقت مؤسسة علي زاوا شبكة من المراكز الثقافية المحلية في عدة مدن في المغرب، منها الدار البيضاء (2014)، وطنجة (2016) ، وأكادير (2019) ، وفاس (2020) ومراكش (2021).

وتهدف المؤسسة إلى توفير مساحات للشباب للتعبير والحوار والاكتشاف، من أجل تمكينهم من التكيف مع بيئتهم الاجتماعية وتعزيز إعادة تأهيلهم النفسي والاجتماعي. كما انضم لهذا المشروع الرسام والروائي ماحي بينبين، باعتباره مشروع ابتكار مشتركا للفنانين، من خلال رواية “نجوم سيدي مومن لمؤلفها بينبين نفسه ” المقتبسة سينمائيا في فيلم “يا خيل الله “للمخرج نبيل عيوش.

خالد العطاوي