رجيلة يخلف الكيسر بالكوكب 

قرر مسؤولو الكوكب المراكشي لكرة القدم، إسناد مهمة تدريب الفريق الأول، للإطار عبد الحفيظ رجيلة، خلفا لمحمد الكيسر المستقيل.

وأكد مصدر مطلع أن رضوان حنيش، رئيس الكوكب، عقد اجتماعا مع رجيلة، الذي شغل منذ بداية الموسم الجاري، مهمة مدير تقني بمركز تكوين الفريق، ليتم الاتفاف على تكليفه بالإشراف على الفريق الأول إلى نهاية الموسم.

وأضاف المصدر أن إدارة الفريق تلقت العديد من السير الذاتية والمكالمات الهاتفية، من مدربين يرغبون في تعويض الكيسر، غير أن مسؤولي الكوكب اختاروا رجيلة لقربه من الفريق.

يذكر أن رجيلة من أبناء مراكش، وسبق له الإشراف على العديد من الأندية الوطنية، من قبيل أولمبيك آسفي والرشاد البرنوصي واتحاد أيت ملول وشباب أطلس خنيفرة، كما سبق له الإشراف على المنتخب الوطني للشباب.

عادل بلقاضي (مراكش)