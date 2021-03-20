تلوث أبي رقراق يسائل الحكومة

جمعيات تدخل على الخط ونائب عمدة سلا يتنصل من المسؤولية

دخلت جمعيات المجتمع المدني بسلا على خط التلوث الذي ضرب وادي أبي رقراق، جراء تسرب مياه عادمة وسوائل من عصارة نفايات مطرح أم عزة للأزبال.

وتسبب التلوث في تغير لون مياه النهر، وانبعاث روائح كريهة ونفوق أسماك، ما أثار غضب السكان ومرتادي الوادي، وأثار حالة قلق من الحالة البيئية للنهر.

وكشفت تقارير لجمعيات مدنية أن مستشارين جماعيين وفاعلين جمعويين قاموا بزيارات ميدانية لضفاف النهر، مؤكدين أن سبب التلوث هو السوائل المتسربة من عصارة مطرح أم عزة.

وطالبت «الشبكة البيئية رقراق»، التي تضم جمعية الهضبة الخضراء وجمعية شموع للمساواة وجمعية نعمة للتنمية وجمعية رواد الجامعات الشعبية، السلطات والمصالح المعنية، بتفقد الحالة البيئية للنهر، مؤكدة أنها سبق لها أن دقت ناقوس الخطر، ونبهت قبل ثلاث سنوات مختلف السلطات المعنية بالحالة البيئية، وبالتلوث الناتج عن تسرب المياه العادمة من سجني العرجات 1 و 2 ومياه الواد الحار النابعة من السوق الأسبوعي وسيدي علال البحراوي، والتي ما زالت تصب في النهر، إلا أن وعود السلطات باتخاذ تدابير منذ 2018 تبخرت مع الزمن.

وفي إطار تفاعل المنتخبين مع الملف، أكد عبد اللطيف سودو، نائب رئيس جماعة سلا، أن الجماعة ليست مسؤولة عن مصادر التلوث التي تصب في النهر.

وأوضح عضو «بيجيدي» أنه قام بزيارة ميدانية لفهم ما يقع، فلاحظ رائحة غريبة، مضيفا أن مصدرها إما تسرب من إحدى قنوات المياه العادمة قرب مجرى الماء، أو تسرب مياه «الليكسيفيا من مطرح أم عزة»، وأكد أن الجهات المختصة تقوم بدورها لمعرفة سبب التلوث واتخاذ التدابير اللازمة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصلت تداعياته إلى البرلمان، من خلال مبادرة برلمانيين إلى طرح أسئلة في البرلمان، حول واقع الحالة البيئية لوادي أبي رقراق. وفي هذا الصدد، أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في سؤال كتابي إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن حصول تلوث بوادي أبي رقراق يشكل تهديدا للسلامة الصحية للسكان ومساسا كبيرا بإحدى المعالم البيئية والسياحية للعدوتين.

وطالب الفريق في سؤاله بالإسراع بإجراء تحاليل مخبرية من عينات من المياه الملوثة لتنوير الرأي العام الوطني والمحلي، والكشف عن الإجراءات المتخذة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث الخادشة لصورة عاصمة الأنوار».

من جهته، أكد عمر الحياني، مستشار فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس الرباط، أن مصدر التلوث هو مطرح أم عزة، الذي تسربت منه عصارة الأزبال، التي كانت مخزنة فيه منذ سنوات، دون أن تقوم الجهات المسؤولة عن المطرح، بأي حل لتجفيفها باستعمال التقنيات المعمول بها عالميا.

وأوضح الحياني في حديث مع «الصباح» أنه سبق لمستشاري الفدرالية أن أصدروا بلاغا في دجنبر 2019 يحذرون من الآثار الكارثية لسوء تدبير عصارة الأزبال في مطرح أم عزة، مؤكدا أن مسؤولية هذه الكارثة البيئية يتحملها تجمع الجماعات الذي يسير المطرح، والذي يترأسه عضو من العدالة والتنمية.

ب. ب