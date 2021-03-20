لجان “كاف” بين أيدي المغاربة

علمت «الصباح» أن الجامعة ستواصل السيطرة على معظم لجان الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، بناء على اتفاق مسبق على هامش الجمع العام الانتخابي، الجمعة الماضي، بالرباط.

وكشفت مصادر مطلعة أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة سيحتفظ بعضويته بلجنة الطوارئ لولاية جديدة، إلى جانب ترؤسه إحدى اللجان المهمة، سواء تعلق الأمر بالمالية، أو كأس إفريقيا للأمم، كما ينتظر أن يعزز مسؤولون مغاربة مواقعهم بمختلف اللجان.

وحسب المصادر نفسها، فإن الجامعة سترشح بعض الأسماء لتولي مهام بالكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، نظير سعيد الناصيري وحسن الفيلالي وحمزة الحجوي ويحيى حدقة، كما ينتظر أن ينضم أحد الأطر التقنية الوطنية لتولي مهام تقنية بـ«كاف». ونفت المصادر نفسها الأخبار، التي تدوولت بخصوص فقدان الجامعة مراكز مهمة بلجان «كاف»، مضيفة أن المغاربة سيحتفظون بمراكز مهمة، مع إمكانية انضمام آخرين إلى لجان أخرى، ظلت حكرا على بعض الأسماء الإفريقية.

من ناحية ثانية، يشارك فوزي لقجع في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم (الجمعة)، عبر تقنية المناظرة المرئية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها، من قبل السلطات المختصة، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي مشاركة لقجع في مؤتمر «فيفا» الأولى من نوعها، بعد انتخابه عضوا بمكتبه التنفيذي، الجمعة الماضي، خلال الجمع العام الانتخابي، الذي أسفر عن تنصيب باتريس موتسيبي، رئيسا لـ»كاف» لولاية جديدة، خلفا للملغاشي أحمد أحمد.

وينتظر أن يزكي جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، لقجع في منصبه عضوا في لجنة الحكامة، بالنظر إلى تجربته وحنكته في التسيير المالي، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا، المرتبطة بتطوير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، قبل الخروج ببعض القرارات.

ع. ك