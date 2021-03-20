اعتقالات في صفوف مشجعين بالبيضاء

أوقفت مصالح الأمن بمنطقة مولاي رشيد بالبيضاء، مساء الاثنين الماضي، سبعة أشخاص، من بينهم قاصران، تتراوح أعمارهم ما بين 17 سنة و29، محسوبين على فصيل مشجع لفريق رياضي، للاشتباه في تورطهم في خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وإحداث الفوضى بالشارع العام وحيازة واستعمال الشهب النارية، في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين.

وتوصلت مصالح الأمن بإشعار حول قيام مجموعة من الأشخاص، يشتبه في أنهم محسوبون على أحد فصائل مشجعي أندية كرة القدم، بعرقلة السير وإحداث الفوضى بالشارع العام بحي «سيدي عثمان»، باستعمال الشهب النارية، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة، التي عملت على إيقاف سبعة من بين المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي، الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا اعتقال باقي المتورطين المفترضين، في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

مصطفى لطفي