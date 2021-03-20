أوباميكانو: لا حدود لطموحاتي

لاعب المنتخب الفرنسي ولايبزيج الألماني قال إن والدته ساعدته على بناء شخصيته

قال الدولي الفرنسي دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيج الألماني، إنه لا يحدد أهدافا في مسيرته، وإن طموحاته لا حدود لها. وأوضح أوباميكانو في حوار مع صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية، أن والدته ساعدته على بناء شخصية قوية، جعلته أقوى في مواجهة أي تحد. وأضاف الدولي الفرنسي أنه رغم تطوره في السنوات الأخيرة، لكنه يسعى مستقبلا، لأن يصبح من بين الأفضل في العالم. في ما يلي نص الحوار:

عندما كنت تلعب في أفرو الفرنسي، تدربت ليلة رأس السنة تحت الأمطار وأبلغت مدربك بذلك، هل تعتبر ذلك عاديا ؟

كنا قريبين أنا ومدربي فانسون ميندي عندما كنت ألعب في أفرو. كنت أتصل به في كل مرة لأبلغه برغبتي في التدرب. كنت أحب العمل في وقت الفراغ، وأقول له إنني أرغب في التدرب أكثر فأكثر. كنت أعلم أنه يجب علي العمل أكثر من الآخرين لأنجح. نفسيتي كانت أفضل من الآخرين، وهذه نقطة قوتي. كنت أتدرب في وقت كان الآخرون في منازلهم. شجعني فانسون كثيرا وساهم بشكل واضح في تطوري. في يوم من الأيام قلت لروماريتش بيلتل، مدرب سابق لي في أفرو إنه علي تطوير تمريراتي برجلي اليسرى، ونصحني بتمرير الكرة مرات عديدة مع حائط في التداريب، وقمت بذلك لمدة طويلة، حتى أصبحت أتقن اللعب بها.

من أين أتيت بهذه الرغبة الاستثنائية ؟

ترعرعت بها. لعبت الكرة صغيرا مع أصدقاء لي، ولم يكن هناك حكم، وكان علي إثبات نفسي. ساعدني ذلك على تطوير نفسيتي وقدرتي في المنافسة والتحدي. في منطقة مادلين، كان هناك لاعبون رائعون، وبعضهم وصل للعالمية، مثل عصمان ديمبيلي لاعب ورفيق غيتان وصامويل غراندسير. مستوى هؤلاء اللاعبين كان مرتفعا جدا.

هل تعتبر كرة القدم وظيفتك ؟

كنت أحلم بأن أصبح لاعبا محترفا، عندما كنت صغيرا. كنت أعلم أنه علي العمل أكثر من الآخرين، لأصل للمستوى العالمي. كنت قاسيا مع نفسي، خاصة عندما أفشل في تقديم مستوى جيد خلال مباراة ما. إنها نقطة مميزة في شخصيتي.

من علمك هذا التحدي ؟

تربيت عليه. عملت أمي في الأسواق، وكنت أرى معاناتها في الجو البارد. قبل كل مباراة كنت أساعدها قبل الذهاب للملعب. وحتى عندما أنهي مباراتي أعود لأساعدها. أعتقد أن ذلك ساعدني على بناء شخصيتي. كانت لي مسؤوليات كبيرة في سن صغيرة، رغم أن البعض استهزأ مني آنذاك. المهم أساعد أمي، وكل من ضحك علي في تلك الحقبة، قدم لي الاعتذار اليوم.

ألم تشك في نفسك يوما ؟

وثقت في نفسي دائما، وأمي كذلك وثقت في. كانت تعلم أنني سأنجح في مسيرتي لاعبا لكرة القدم، وكانت تشجعني على ذلك. كان لها شرط واحد هو ألا أترك المدرسة. لم أكن جيدا في مساري الدراسي ولا يجب أن أخفي ذلك، لكن كنت سعيدا جدا في ملاعب الكرة. كنت أشاهد معاناة أمي من أجلنا، وهذا سبب أيضا لقوة شخصيتي. كانت تستيقظ في البرد القارس. لم يكن لي الحق في الاستسلام، وكنت سعيدا بمساعدتها. رغم كل الانتقادات كنت أثق في نفسي، ولم أرغب في التنازل عما فعلته مع والدتي.

كيف كانت طفولتك في منطقة مادلين ؟

سعيدة جدا. إذا كنت سأعيد تلك الحقبة فلن أغير فيها شيئا. يعيش أشخاص بجنسيات مختلفة في مدينة أفرو. لم نكن نتوفر على أمور مثل ألعاب الفيديو، لكن كنا سعداء. كنا متجانسين وعائلة واحدة في المنطقة. كنا نلعب معا طويلا، ونساعد بعضنا بعضا في كل مرة. أحرس على الذهاب هناك في كل مرة أتوفر فيها على الوقت الكافي، رغم التدابير المتخذة للحد من تفشي كورونا. مازلت على تواصل مع أصدقائي هناك، وبعض الأساتذة في المدرسة التي ترعرعت فيها. لا يجب أن ننسى أصولنا والمنطقة التي كبرنا فيها.

ترعرعت مع عصمان ديمبيلي لاعب برشلونة …

درسنا في المدرسة نفسها. كنا نلعب معا كرة القدم، وكنت عميدا لفريقي وهو كذلك. كنت أغضب لأن فريقه يفوز في كل مرة. كان مستواه رائعا، وكان موهوبا منذ الصغر.

هل تتابع مباريات الكرة كثيرا على التلفاز ؟

نشأت مع أربع أخوات، اثنتان منهن أكبر مني. كان من الصعب متابعة مباريات الكرة على التلفاز، وكنت أفضل تنظيم مباريات مع أصدقاء الحي. كانت أمي دائما تناديني لكي أعود للمنزل وأتوقف عن اللعب.

المدربون الذين أشرفوا عليك في السابق، قالوا إنك خجول، هل هذا صحيح ؟

لا لست خجولا ولكن هادئ. إنهما أمران مختلفان. أحب التركيز على الأمور وأخذ الوقت الكافي، والمراقبة قدر المستطاع، وأحب سماع نصائح الآخرين.

عانيت في الصغر مشاكل في القراءة والكتابة، هل هذا سبب خجلك ؟

كان الأمر صعبا علي في المدرسة. كان الأولاد يستهزئون مني كثيرا، لكن لم أكن أنتبه لذلك كثيرا. رغم أن مثل هذه الأمور تؤثر عليك في الصغر، لكن كنت أتجاهلها. لكن عندما ألعب كرة القدم، أتغير بالكامل، وكنت دائما عميد فريقي. طريقة كلامي في الملعب تتغير، وكنت أصرخ بشدة، وأظهر أنني فعلا لست خجولا.

هل غيرت كرة القدم شخصيتك لهذه الدرجة ؟

لم أكن أعاني أي مشاكل في الملعب. كنت أرغب في النجاح، وإسعاد عائلتي.

هل تتذكر أول مرة اتصل بك فريق احترافي ؟

كنت ألعب في أفرو ضد لوهافر. عندما أتيت لمستودع الملابس، طلب مني المدرب أن ألعب مهاجما، ولم أبد أي ردة فعل، وكنت سعيدا. سجلت هدفين بالرأس في تلك المباراة، وكان بعض الوكلاء يتابعونني. كنت أعلم أنهم يراقبونني ومنحت كل ما لدي في تلك المباراة.

الرحيل لفلنسيان كان صعبا عليك ؟

لا أبدا. منحني فلنسيان فرصة إجراء اختبار، وكنت أعلم أنني لن أحصل على فرصة مماثلة مستقبلا. لم يعارضني أحد، وكنت مصمما على النجاح. تحدثت مع مدربي آنذاك أوليفيي بيجوتا، وسألني عن مركز لعبي فأجبته أنني ألعب في كل المراكز !

ذهبت لسالزبورغ في سن 16 عاما، في يوليوز 2015، لماذا اخترت مغادرة فرنسا مبكرا ؟

اخترت أنا وعائلتي ما رأيناه جيدا بالنسبة لمسيرتي الكروية. تحدثنا مطولا عن هذا الموضوع، وفي النهاية تركوا لي حرية الاختيار. تحدثوا لي عن سالزبورغ، وعندما وصلت إلى هناك تفاجأت كثيرا. التقيت شبابا يتحدثون الألمانية بشكل جيد، وكنت أرغب في تعلم اللغة سريعا. الإمكانيات بالفريق كانت هائلة، ووجدت بيئة جيدة، ساعدتني على العطاء. تحدثت أيضا مع لاعبين كبار لعبوا هناك، مثل الغيني نابي كيتا والسنغالي صاديو ماني، لاعبي ليفربول اليوم. منحاني نصائح كثيرة في بداية مسيرتي.

ألم تندم على مغادرة فرنسا مبكرا ؟

عندما تصل بلدا ما وتقول في نفسك إن الأمر سيكون صعبا، فإنك تحكم على تجربتك مسبقا. يمكن أن تكون الأمور صعبة، لكن عليك ألا تستسلم. في سالزبورغ تلقيت دعما كبيرا، على غرار باقي اللاعبين. بالنسبة للأشخاص هناك، لا يهم من أين أتيت، إذ يقدمون لك المساعدة في كل مرة. التقيت هناك بوكيل أعمالي البرازيلي راكيل روسا، والذي ساعدني كثيرا.

كيف تلقيت أول استدعاء لمنتخب فرنسا ؟

كان حلما وشرفا كبيرا. تلقي استدعاء من أبطال العالم، وفي سن 21 سنة فقط، شيئا هائلا. راقبت كثيرا التنظيم في المنتخب والأشخاص واللاعبين، وكنت هادئا. استقبلوني بشكل جيد وساعدني الجميع على التأقلم. اليوم أصبحت أعلم أن حمل قميص المنتخب مسؤولية كبيرة، وأتمنى أن تتم المناداة علي مجددا. أنا مستعد لرفع كل التحديات.

هل تفكر في كأس أوربا ؟

إنه هدفي الأول. سأعمل بجد وأقوم بكل شيء من أجل المشاركة فيه.

ترجمة: العقيد درغام

في سطور

الاسم الكامل: دايوت أوباميكانو

تاريخ ومكان الميلاد: 27 أكتوبر 1998 بأفرو الفرنسية

جنسيته: فرنسية وغينية

أصوله: غينيا بيساو

طوله: 186 سنتمترا

مركزه: مدافع أوسط

تلقى تكوينه في أفرو وفلنسيان الفرنسيان

الفرق التي لعب لها: ريد بول سالزبورغ وليفيرينغ النمساويان

يلعب للايبزيج منذ 2017

لعب ثلاث مباريات دولية مع منتخب فرنسا

ألقابه:

الدوري النمساوي (2) وكأس النمسا (2) وبطل أوربا لأقل من 15 سنة (1)