زينب ياسر: الدعم لم يكن منصفا

اختارت الفنانة زينب ياسر أن يكون جديدها الفني عملا غنائيا بعنوان “الما والشطابة” وهو مختلف عن نوعية الأغاني الطربية، التي اعتادت تقديمها. عن هذا الاختيار ومحاور أخرى تتحدث ل”الصباح” في الدردشة التالية:

تستعدين لإطلاق أغنية جديدة بعنوان “الما والشطابة”، علما أنك اشتهرت بأداء أغان طربية…

فعلا، إن عنوان أغنية “الما والشطابة”، التي أستعد لإطلاقها قريبا على قناتي الرسمية على “يوتوب” يعتبر غريبا، بل صادما للذين اعتبروا أن انتقالي من النمط الغنائي الطربي إلى نمط آخر كان بنسبة 360 درجة.

والواقع أني سعيدة بهذه التجربة الجديدة، التي اخترت من خلالها تسليط الضوء على موضوع تعانيه كثير من النساء والمتمثل في العنف سواء الزوجي أو في المحيط بشكل عام، والذي لا يكون دائما جسديا، بل لفظيا.



ما هو سبب اختيار عنوان “الما والشطابة”؟

إن موضوع الأغنية من فكرتي واقترحت على مصطفى جورج كتابة كلماتها، التي تحترم الذوق العام وليست خادشة للحياء، بل هي مستوحاة من مقولة من الموروث الثقافي المغربي للتعبير عن رفض شيء معين وعدم الشعور بالندم.

وتحكي الأغنية قصة امرأة تواجه العنف الزوجي، والتي بعد مساندتها لشريك حياتها اكتشفت علاقته بامرأة أخرى، اختار أن يرتبط بها، فقررت عدم الصمت نتيجة ما تتعرض له من عنف وإهانة قائلة “الما والشطابة”.

وتولى تلحين أغنية “الما والشطابة” زوجي الفنان مصطفى الليموني، أما التوزيع الموسيقي، فكان من توقيع عادل الزويش، وتم تأجيل تصوير الفيديو كليب نظرا لتفشي وباء كورونا.

لماذا رفضت دعـم الأغنية المغربية؟

لو كـان جميع الفنانين توصلوا بالقدر نفسه من الدعم المخصص للأغنية، لكنت قبلت به ولن أفكر في إرجاعه إلى الوزارة الوصية، لكن العكس هو ما وقع. وأثار دعم الأغنية جدلا كبيرا، رغم أن الفنانين استفادوا منه منذ 2012.



كم قيمـة الدعـم الذي خصص لمشروعك؟

تقدمت بمشروع أربع أغان ولكل عمل كاتب كلمات وملحن وموزع موسيقي وعازفون، ولهذا فإن مبلغ 10 ملايين سنتيم كان هزيلا جدا وإذا تم تقسيمه على عدد المشاركين في المشاريع لن يستفيد كل واحد منهم سوى من ألف وخمس مائة درهم… لهذا رفضته.

أجرت الحوار: أمينة كندي



