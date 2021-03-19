ميلاد ناد للترياتلون بآسفي

تعززت الساحة الرياضية بمدينة آسفي بتأسيس نادي أتلاتنيك آسفي للترياتلون، بعد عقد جمعه العام التأسيسي.

وتم انتخاب عبد العزيز بنعزوز رئيسا لهذا المولود الجديد، تنوب عنه كوثر الخياط والمهدي الطاهري وسفيان مذكور، فيما يشغل عبد الرحيم بودرة عمارة مهمة الكاتب العام، ينوب عنه عبد الله الحسوني، ووضعت الثقة في عبد الرحيم بنعزوز أمينا للمال، ينوب عنه سعيد الأعريش.

وبموازاة مع انتخاب أعضاء المكتب المديري، في الجمع العام الذي ترأسه عبد الرحيم بودرة، واحتضنته قاعة الندوات بالغرفة الفلاحية، تم إحداث مجموعة من اللجان، وهي اللجنة الطبية برئاسة سناء الوافي، وسعاد بلاط رئيسة للجنة الاجتماعية، ومحمد بن يافا رئيسا للجنة اللوجستيك، ومحمد كارون رئيسا للجنة التقنية، وعبد المجيد بنعزوز رئيسا للجنة التنظيم، وتم تعيين عبد الرحيم بنعزوز رئيسا ناطقا رسميا.

ويعتبر النادي الأول من نوعه بمنطقة آسفي، ويحتضن ثلاثة أصناف رياضية، هي السباحة وسباق الدراجات والعدو.

حسن الرفيق (آسفي)