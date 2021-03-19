القايم تطلق “ميمة”

أطلقت نيطع القايم الفنانة الإسرائيلية ذات الأصول المغربية، أغنية جديدة بعنوان “ميمة”، عبر قناتها الإلكترونية على موقع “يوتيوب”.

واشتهرت القايم منذ سنوات باشتغالها على التراث الموسيقي المغربي اليهودي، إذ أعادت غناء عدد من الأغاني المغربية التراثية، مثل “هاكا ماما” أو “علاش كلام العار”. واستطاعت أن تضع بصمتها في الساحة الفنية بلمستها وأغانيها المستوحاة من التراث الغنائي اليهودي.

وولدت القايم، كما حكت في برنامج على القناة الثانية، في البيضاء ووالدها في منطقة تنغير، وكانت جدتها تتحدث باللغة الأمازيغية، ونشأت في منزل مغربي على جميع المستويات. وقالت: “كبرت وديما حدايا الثقافة المغربية، الأكل ديالنا مغربي، كناكلو الكسكس، العراس ديالنا كنشطحو الشعبي، طريقة الصلاة ديالنا حتى هي لحد اليوم”.

وتأسفت القايم، في البرنامج نفسه، لعدم دراستها داخل مدرسة الثقافة المغربية، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أنها “مربوطة” بالمغرب، وتحضر دائما الحفلات والمهرجانات، وأنها أحست بحماس كبير في أول حفل لها في الصويرة، حين قابلت إخوتها المغاربة.

خ.ع