“عطسة كورونا” تقود شابا للسجن

قضت المحكمة العليا الدنماركية بسجن شاب أربعة أشهــر، إثر إدانته بـ”محاولــة ممارسة العنف” في حق عناصــر رسميــة، بعــدما عطــس في وجه شرطيين على بعد سنتيمترات قليلة منهما، صارخا “كورونا”.

وكان الشاب، البالغ من العمر 20 عاما، عائدا من حفلة عيد ميلاد، عندما استوقفه شرطيان في عملية تدقيق عادية خلال تدابير الإغلاق الجزئي الأولى في البلاد. وهتف الشاب الذي كان ثملا “كورونا” وعطس في وجه عنصرين من الشرطة على بعد 50 سنتيمترا.

وأوضح الشاب غير المصاب حينها بالفيروس، في وقت لاحق أنه قام بفعلته في حالة سكر، لكن عناصر الأمن لم تجد الأمر طريفا وأوقفته.

مسؤول يشرب “مطهر اليدين”

رصدت الكاميرات مسؤولا التقط علبة مطهر اليدين وشرب منها جرعة، معتقدا بالخطأ أنها زجاجة ماء، أثناء اجتماع عام بمومباي الهندية.

وكان نائب مفوض مؤسســة بلدية مومباي الكبــرى راميـــش بــاوار، فــــــي جلســة استمــاع للجنــة الميزانيــة، عندما أخــــذ جرعــــة من زجاجة قريبة. وكان بــاوار يعتقد أن الزجاجــــة بهـــــا ماء، وشــرب منها رشفــة كبيرة لكن شخصا كان يقف وراءه سارع إلى تحذيره بأنه يشرب مطهر اليدين.

ولاحظ المسؤول المحلي خطـــأه علــى الفـــــور، وبصـــق المطهــر بينما هرع الآخرون لمساعدته، ثم مده أحد الحاضرين بزجاجة ماء.

أيل “يسرق” بندقية من صياد

أعلنت الشرطة أنها تبحث عن بندقية “غير محشوة لحسن الحظ”، انتزعها أيل من صياد، قرب هورني بلانا جنوب غربي التشيك. وانتزع الحيوان البندقية من كتف الصياد وهرب بها في الغابة، خلال رحلة صيد.

وأوضحت الشرطة المحلية عبر موقعها الإلكتروني أن “الأيل فوجئ بكلب، فاندفع نحو الصياد ثم تجاوزه ومزق الكم الأيسر من سترته”. وأضافت: “انزلقت البندقية المعلقة على كتف الصياد اليسرى وغير المحشوة لحسن الحظ، على قرون الأيل واختفت مع الحيوان”.

وفي وقت لاحق، رأى صياد آخر الأيل مع البندقية معلقة على قرونه، على بعد حوالى كيلومتر من المكان، الذي شهد الواقعة الغريبة.

ولم تؤت عمليات البحث التي يجريها الصيادون في الغابة ثمارها بعد.