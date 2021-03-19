الخلافات الداخلية تستنفر قيادة “بيجيدي”

العمراني قال إن الحزب بات في مرمى نيران عدة جهات وتقنين «الكيف» يحتاج تشاورا وطنيا

حذر سليمان العمرانـي، الرجل الثاني في العدالة والتنمية، من نقل المعركة إلى داخل الحزب، مطالبا جميع الأعضاء بتدبير الخلافات، وفق المنهج الذي اعتاد الحزب نهجه في مواجهة المطبات والصعوبات المتتالية التـــــي رافقته منذ 1997.

وأوضح العمراني، النائب الأول للأمين العام، أنه مهما تكن الصعوبات والتحديات التــــــي يعيشها الحـزب اليوم، فإنه قادر بمنهجه ومؤسساته وبتبصر وحكمة أعضائه التوجه إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة موحدا وقــــويا، مشيـرا إلـى أنـه مهمـا كانت الصعاب، فهــــو قـــــادر على الذهــــاب إلى المستقبل لمواجهة الاستحقاقات خدمة لمصالح الوطن والدولة والمجتمع.

وقال العمراني، خلال لقاء مفتوح نظمته شبيبة العدالة والتنمية، ضمن فعاليات المنتدى السياسي في نسخته السادسة، إن العدالة والتنمية بات في مرمى نيران من عدة جهات، معتبرا أن استهدافه دليل على القوة، وانزعاج من قبل الفرقاء السياسيين، داعيا أعضاء الحزب إلى توجيه الجهود إلى المعارك الخارجية لما فيه مصلحة الوطن.

وأوضح العمراني أن الحزب يعرف ما أسماه مزاج الغضب والقلق، ويعيش مخاضا أيضا، يحس به قادة الحزب، معتبرا ذلك عنصر حياة، يفرض قراءة شاملة، مؤكدا أنه رغم الأزمات التي يعيشها منذ نشأته، إلا أنه استطاع أن يقدم نموذجا لمنهج حسن إدارة الاختلاف والأزمات.

وفي معرض حديثه عن المطبات التي واجهها الحزب في الآونة الأخيرة، توقف العمراني عند الجدل الذي رافق مشروع تقنين القنب الهندي، مؤكدا أن هذا الموضوع كبير، وحظي بنقاش في أكثر من اجتماع للأمانة العامة، مشيرا إلى أنه يفرض نقاشا وتشاورا واسعين، كما يتطلب دراسة الأثر ترفق بمشروع القانون.

واعترف العمراني بأن الموضوع كان فيه خلاف، وكل رأي كانت لديه دفوعاته الخاصة، مؤكدا أن الحزب لم يقل “نعم” لمشروع تقنين القنب الهندي، موضحا أن الموقف الرسمي هو المعبر عنه في بيان الأمانة العامة يوم سادس مارس الجاري.

ويبدو أن تداعيات مشروع القانون لن تقف عند هذا الحد، بعد خرجة عبد الإله بنكيران، وقرار تجميد عضويته في الحزب، ومقاطعة عدد من وزراء الحـزب، إذ سيتواصل النقاش في الموضوع، في الاجتماعات المقبلة للأمانة العامة.

وأبرز العمراني أن الملف لم ينته داخل الأمانة العامة، مؤكدا احترام كل الآراء المعبر عنها في هذا الموضوع، داعيا إلى قراءة متمعنة لموقف الحزب الرسمي المعبر عنه في بيان سادس مارس، لأن الموضوع كبير، وليس بسيطا، معتبرا أن مشروع القانون يكتسي طابعا خاصا يقتضي مسطرة تشريعية خاصة.

ودعـا المتحدث ذاتـه للمناسبة الحكومـة إلـى ضرورة إطلاق تشـاور عمومي، يارك فيـه الفاعلون المؤسساتيــون والأحزاب والبرلمانيون، والجمعيـات والمواطنـون فـي الشمال، حتى لا يكون موضوع سجال وتقاطبات في سياق دقيق جدا.

برحو بوزياني