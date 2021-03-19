ريحاني: لست “مودل”

قالت إن الأهم النجاح في تنشيط “لالة العروسة”

خرجت هدى ريحاني الممثلة، ومقدمة برنامج “لالة العروسة”، في موسمه الجديد، للرد على منتقدي اطلالتها في البرنامج.

وقالت ريحاني إنها مكلفة بتقديم فقرات البرنامج، في دورته 15، وهي تجربة جديدة في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن الهدف الأول، بالنسبة إليها، هو تحقيق النجاح في هذه التجربة، أي في مجال التنشيط وتقديم برنامج “لالة العروسة”.

وأضافت ريحاني في حديثها مع “الصباح”، أن ما يهمها أيضا، أن تحظى بإعجاب مشاهدي البرنامج، وأن يتقبلوها، دون أن يجدوا أنها “ثقيلة على القلب”، قبل أن تضيف أن هناك فريقا يشتغل بجدية كبيرة، من أجل تقديم محتوى في مستوى انتظارات العائلات المغربية، “المهم أن أنجح في إيصال أجواء تصوير البرايم للمشاهدين”، حسب قولها.

وكشفت ريحاني أن فريقا يشرف على إطلالتها بالتشاور معها، مؤكدة أنها غالبا ما تضع بعض النقط بعين الاعتبار، منها اختيار الأزياء المناسبة لشكل جسمها، وأيضا التي تساعدها على التحرك داخل البلاطو بكل سهولة، والأكثر من ذلك، يختار الفريق الأزياء التي تناسب الأضواء وديكور البلاطو، علما أنه يحرص في كل “برايم”، أن أظهر بشكل مختلف عن “البرايمات” السابقة.

وتابعت ريحاني حديثها بالقول إن إطلالتها أيضا، مهمة، لكن ليست بدرجة أهمية نجاحها في الوصول إلى المشاهدين وتقديم محتوى مميز.

وأضافت المتحدثة ذاتها أنها ليست “مودل”، وأن هذه المهنة ليست مهنتها، ولا يمكن أن تصير ذلك “أنا منشطة ومقدمة برنامج، وأيضا ممثلة”.

وفي سياق متصل، قالت ريحاني في حديث سابق مع “الصباح” إنها لم تخطط لتقديم برنامج تلفزيوني في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الشركة المكلفة بتنفيذ إنتاج البرنامج، اقترحت عليها ذلك، ووافقت على خوض التجربة دون أي تردد.

وكشفت ريحاني، أن عوامل كثيرة كانت وراء الموافقة على تقديم برنامج “لالة العروسة”، منها أنه يعتبر من البرامج الأكثر مشاهدة، وأنه حقق نجاحا كبيرا، وختمت قولها “فخورة جدا بتقديم البرنامج، وسيكون، بكل تأكيد إضافة مهمة لمسيرتي الفنية”.

إيمان رضيف