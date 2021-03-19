“بيجيدي” يهدد بفك ارتباطه بالأغلبية

هدد قادة العدالة والتنمية، بفك الارتباط بالأغلبية، بعدما انقلبت عليه أحزاب الاتحاد الاشتراكي والدستوري والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، أثناء التصويت على القاسم الانتخابي الجديد، وانضمت إلى صفوف المعارضة صاحبة التعديل في مجلسي النواب والمستشارين، وفق ما أكدته مصادر «الصباح».

وأفادت المصادر أن قيادات «بيجيدي» متحمسة لرد الصاع صاعين لأحزاب الأغلبية، من خلال حشد التعبئة في المجلس الوطني، وشبيبة الحزب، ومنظمته النسائية، والنقابية، وذراعه الدعوي التوحيد والإصلاح، وجمعياته المهنية، والبرلمانيين، لأجل مغادرة أيضا الحكومة قبل بضعة أشهر عن موعد انعقاد الانتخابات.

ومقابل ذلك، أكدت المصادر أن تيار الاستوزار، رافض لهذين القرارين، حتى لا يصطدم الحزب، مباشرة بالدولة، وهذا ما لا يرغب فيه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والمشارك في هندسة الحكومة الحالية، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، وكذا الوزيران السابقان، القياديان، محمد يتيم، ولحسن الداودي.

وأوضحت المصادر أن تيار الاستوزار يرفض مغادرة الحكومة، ويعتبر أن موقع « بيجيدي» يختلف عن الاستقلال الذي غادر حكومة عبد الاله بنكيران، وعوضه التجمع الوطني للأحرار، أو التقدم والاشتراكية الذي غادر حكومة سعد الدين العثماني، واستمرت الاغلبية بدون مشاكل.

وسيحسم المجلس الوطني في دورته الاستثنائية المرتقب عقدها السبت المقبل، في قرار البقاء أو مغادرة الحكومة، خاصة وأن الحزب شهد زلزالا بسبب تجميد بنكيران عضويته، وعشرات القادة، واستقالة آخرين.

وقال نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، في ندوة صحافية، عقدت أخيرا في البرلمان «إن الأمانة العامة للحزب لم تتخذ القرار النهائي، وفي ضوء النقاش السياسي، الذي ستعرفه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، سنحدد وضعنا في الحكومة، ومشاركتنا في الانتخابات من عدمها»، إذ يأمل الحزب إنصافا من قبل المحكمة الدستورية لإلغاء القاسم الانتخابي الجديد. ومن جهته، ألمح سعد الدين العثماني، الأمين العام، في لقاء بقلعة السراغنة عقده مساء السبت الماضي، إلى وضعية الحزب، مؤكدا أنه ليس مهما أن يكون في الحكومة، أو المعارضة، ولكن الأهم أن يسقط القاسم الانتخابي بكل الوسائل القانونية، لأنه يمس بالديمقراطية.

أ. أ