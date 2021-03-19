غموض في انتخابات هيآت المحامين

تساوي الحظوظ بين المرشحين الثلاثة وتخوف من استبدالها بالمجلس الوطني

تجري، الجمعة، انتخابات رئيس جمعية هيآت المحامين، والتي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين هم الحسين الزياتي، النقيب السابق لهيأة المحامين بوجدة، ومحمد كمال مهدي، النقيب السابق لهيأة تطوان، وعبد الواحد الأنصاري، النقيب السابق لهيأة مكناس.

وأفادت مصادر «الصباح» أن حظوظ المترشحين شبه متساوية، ما يفيد أن الانتخابات يمكن أن تذهب إلى الدور الثاني، لاختيار الرئيس الذي سيخلف الرئيس الحالي عمر ودرا، في حال تقارب الأصوات المحصل عليها، مشيرة إلى أن الحديث عن الانتماءات السياسية بغاية التأثير على بعض المرشحين لن يأتي أكله، خاصة أن المحامين لم تعد تهمهم الولاءات أو الانتماءات، في المرحلة الحالية بقدر ما يهمهم المسار المهني للمرشح وما قدمه في برنامجه الانتخابي.

وأشارت المصادر إلى أنه مع اقتراب الانتخابات يطرح في الأوساط المهنية من جديد موضوع إنشاء المجلس الوطني للمحامين، الذي جاء ضمن توصيات ميثاق إصلاح العدالة، منها التوصية 164، والتي نصت على إحداث مجلس وطني لهيآت المحامين، وحددت بعض مهامه في وضع التصورات العامة للتكوين الأساسي والمستمر للمحامين ووضع نظام داخلي موحد لهيآت المحامين ومدونة سلوك للمهنة، وهل سيكون للمجلس الذي ربما يتم الإعلان عنه في مشروع قانون المهنة، الذي لم يخرج إلى الوجود بعد، الصفة الإجبارية في مراقبة الهيآت، على اعتبار أن الجمعية لا تمتلك ذلك، بالنظر إلى أنها جمعية أسست في إطار ظهير 1958. ولم تخف المصادر ذاتها أن إنشاء مجلس وطني لهيآت المحامين بمقتضى نص تشريعي لا يتنافى ولا يتعارض مع أهداف جمعية هيآت المحامين، التي أنشئت في إطار قانون الجمعيات، وهو إطار لا يجعل توصياتها ملزمة لجميع الهيآت، ما أثار نوعا من الاضطراب في المواقف بين هيأة وأخرى، وجعل الهيآت المغربية تظهر وكأنها لا تخضع لقانون واحد.

يذكر أن مجلس الجمعية يتكون من جميع أعضاء مجالس الهيآت ومن الرئيس السابق للجمعية، ويختص بانتخاب أعضاء المكتب وتحديد التوجهات العامة لسير الجمعية ونشاطها، والمصادقة على تقارير المكتب الأدبية والمالية وتقارير مراقب الحسابات، والبت في الطعون المقدمة ضد مقررات المكتب بشأن رفض العضوية، أو تعليقها، أو التشطيب عليها، وإقرار وتعديل القانون الأساسي للجمعية، والبت في مصير ممتلكات الجمعية عند حلها.

ويتكون مجلس الجمعية من أعضاء مجالس الهيآت والرئيس السابق للجمعية، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين الثلاثة عشر عضوا، الذين ينتخبهم المجلس من بين أعضائه، عن طريق الاقتراع السري، لفترة ثلاث سنوات، بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين في الاقتراع الأول، وبالأغلبية النسبية في الاقتراع الثاني، وهم الرئيس وينتخب من بين النقباء السابقين، ولا يعاد انتخابه بالصفة نفسها بعد انتهاء مدة انتخابه إلا بعد مرور ثلاث سنوات، ونائبا الرئيس وينتخبان من بين النقباء السابقين، والكاتب ونائبه وينتخبان من بين النقباء السابقين، والأمين ونائبه والمكلف بالشؤون الاجتماعية ونائبه، والمكلف بالشؤون الثقافية ونائبه والمكلف بشؤون التمرين ونائبه.

كريمة مصلي