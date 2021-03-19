رباب فيزيون تطلق “إفريقيا مونايت”

اختارت مجموعة رباب فيزيون في عملها الغنائي الجديد “إفريقيا مونايت”، تناول موضوع جديد يتم من خلاله التأكيد على علاقات المغرب بالدول الإفريقية.

وتعتبر “إفريقيا مونايت” عملا غنائيا ناطقا بالأمازيغية والتي تعني “الاتحاد أو التجمع بين دول إفريقيا”، إذ من خلاله يتغنى أعضاء المجموعة بالتعايش وروح التعاون بين سكان إفريقيا، الأمر الذي لمسوه من خلال زيارتهم لعدة دول للمشاركة في تظاهرات فنية.

وارتأى بوحسين فولان، رئيس فرقة رباب فيزيون في العمل الجديد، تسليط الضوء على تجربته رفقة باقي الأعضاء أثناء زيارته العديد من الدول الإفريقية، إذ أكد أنه خلال كل زيارة يشعر بالمعنى الحقيقي للتعايش والتآزر والانسجام مع سكان الدول الإفريقية.

ويدعو بوحسين فولان من خلال أغنية “إفريقيا مونايت” جميع مكونات المجتمع الإفريقي، إلى مزيد من التلاحم والتعايش والحفاظ على المكتسبات المشتركة وتثمين الجذور الثقافية وتقدير قيمتها في أفق إنتاج الإبداعات المشتركة في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن أغنية “إفريقيا مونايت” تولى تلحينها بوحسين فولان، وهي من كلمات محمد بانضاج والتوزيع الموسيقي للمجموعة بتنسيق مع يوسف كريران، كما تم تسجيلها بين أكادير والبيضاء والولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر “رباب فيزيون” من المجموعات التي قدمت شكلا جديدا في الفيزيون والموسيقى العالمية، إذ راعت أذواق شرائح مختلفة من الجمهور، كما جعلت من التراث الأمازيغي قاعدة لها، وذلك بالمزج بين التراث والمعاصرة، إلى جانب استعمال آلات وإيقاعات عربية وغربية مثل الرباب والتكنوهاوس.

أ. ك