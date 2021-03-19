تحرش جنسي يسقط “مقدم”

تهديدات لنساء رفضن نزواته وزوج كاد يطعنه بسكين بعد أن تحرش بزوجته

تقاطرت شكايات على عمالة عين السبع الحي المحمدي والمحكمة الزجرية، حول تورط عون سلطة يعمل بالملحقة الإدارية 50 بعين السبع، في فضيحة تحرش جنسي بنساء وعاملات بمحلات تجارية بإقامة البسمة بالمنطقة، وتعريضهن لابتزاز وتهديدات في حال رفضن الرضوخ لنزواته.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن عون السلطة كاد أن يكون ضحية جريمة قتل، عندما ضبط متلبسا بالتحرش بزوجة صغيرة في السن، كان يلح عليها تمكينه من رقم هاتفها المحمول، الأمر الذي أثار غضب زوجها بعد علمه بالأمر، فحمل سكينا باحثا عنه انتقاما لشرفه، لولا تدخل الجيران وفاعلين جمعويين بالحي، جنبوا الحي جريمة مروعة، بإقناع الزوج بسلوك المساطر القانونية ضده.

وأفادت المصادر أن سلوكات العون، وثقت بمقاطع فيديو لكاميرات المراقبة بالحي والمحلات التجارية، من بينها تحرشه بنادلة داخل مقهى بالمنطقة، استغل غياب مسيرها لإقناع ضحيته بتمكينه من رقم هاتفها وضرب موعد معها.

وشدد فاعلون جمعويون على أن العون نهج أسلوب الابتزاز والتهديد في حال رفضت الضحايا الاستجابة لطلباته، من بينهن مسيرة محل وابنتها، إذ تقدمتا بشكاية تفيدان فيها، أنه اعتاد دخول محلها التجاري دون استئذان، وبعد أن رفضتا مسايرة حماقاته، هددهما بإعداد تقرير يرفع إلى جهات المسؤولة يتضمن اتهامات لهما ببيع الممنوعات، كما اشترط على أخريات ضرب موعد معه مقابل الاستفادة من وثائق إدارية، الأمر الذي جعل أغلب نساء الحي يرفضن الذهاب إلى الملحقة الإدارية خوفا من تحرشاته الجنسية.

وأكد الفاعلون الجمعويون أن العون سبق توقيفه عن العمل لمدة تزيد عن السنة بعد تورطه في فضائح، قبل أن يستغل حدث تعيين قائد جديد بالملحقة، فاستعاد مهامه، ليعود إلى سلوكاته المستفزة.

وسبق لجمعية بالحي أن تقدمت بشكاية إلى عامل عمالة الحي المحمدي عين السبع، اتهمت فيها العون بالتحرش ببنات الحي والعاملات بالمحلات التجارية واستفزازهن وتحريضهن على الفساد. وأكدت الشكاية أن كل السلوكات المشينة للعون مسجلة في كاميرات المراقبة بالمحلات المذكورة، وأن العون لم يقف عند هذا الحد، بل صار يبتزهن ويهددهن حين يرفضن الخضوع لنزواته.

مصطفى لطفي