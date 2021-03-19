لمهاجري: لفتيت نفذ أجندة العثماني

قيادي “البام” قال إن رئيس الحكومة ليس رئيسا فعليا وتهم الفساد تلاحق جل الأحزاب

قال هشام لمهاجري، القيادي في الأصالة والمعاصرة، إن حكومة سعد الدين العثماني، فشلت حتى في تنزيل برنامجها الحكومي، إذ باستثناء الإستراتيجيات التي وضعها الملك، لا نكاد نلمس أي مشاريع تنموية في البلاد.

ودافع لمهاجري، الذي حل ضيفا على مكتب “الصباح” بالرباط، عن أهمية وجود التقنقراط في حكومة حزبية، ونفى تنسيقه مع باقي الأحزاب لتمرير القاسم الانتخابي الجديد، مضيفا أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية “جا معمر من قبل رئيس الحكومة لرفض تعديلات الفرق البرلمانية. وأكد أنه لو أرادت الأحزاب عزل “بيجيدي”، لاقترحت نمط الاقتراع الأحادي الاسمي، الفردي في دورتين، وتحالفت لمنع مرشحي حزب الأغلبية من تحقيق الفوز. وفي مايلي نص الحوار:

أجرى الحوار: أحمد الأرقام- عبد الله الكوزي- إيمان رضيف/(تصوير عبد المجيد بزيوات)

> تمت المصادقة على القوانين الانتخابية. هل صحيح كان لك دور في جر المعارضة إلى صف الأغلبية، باعتبارك رئيس اللجنة الداخلية؟

> لم تتضح الرؤية إلا بعد وضع التعديلات على القوانين الانتخابية، إذ خلال النقاش العام لمشروع القانون الذي وضعته الحكومة وأحالته على البرلمان، كان هناك فريق واحد يتحدث عن القاسم الانتخابي، وبعض التفاصيل التقنية الأخرى المتعلقة بالانتخابات، فيما كانت باقي الفرق تناقش مكتسبات أخرى، تهم الأحزاب وشراكة المرأة. إلا أنه بعد التعديلات، بدا أن هناك توجها لتعديل مادة كانت تضر الأحزاب الصغرى والمتوسطة، وأن هناك تنسيقا لإجراء التعديلات.

> هل كان لديك دور من أجل تسهيل التنسيق؟

> لا يحق لرئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، الدعوة إلى تبني مقترح تعديلي ضد آخر، وهذا دوري، خلال وجودي بالمنصة بالقاعة أثناء انعقاد لجنة الداخلية، ولأن رئيس فريق “البام” كان مريضا، وباعتباري عضو شعبة لجنة الداخلية، نسقت رفقة البرلماني محمد حجيرة مع باقي الأحزاب، في ما يتعلق بعملية تدبير النقط المشتركة والنقط التي كانت حولها خلافات في القانون التنظيمي لمجلس النواب.

> لكن ظهرت نجما وتوقع الكثيرون أنك قائد التنسيق، ما هو ردك؟

> كنت أنوب في الجلسة العامة عن رئيس الفريق، بتكليف من الأمين العام، وممثلا لفريق الأصالة والمعاصرة في المفاوضات التي تتم داخل مكتب مجلس النواب. وكما شاهد المغاربة، فإن فريقا خرق حالة الطوارئ الصحية، وإطار الاتفاق، الذي توافقت عليه جميع الفرق البرلمانية، مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، خلال 30 مارس الماضي، وهو قرار غير ملزم لهم، بناء على ما نص عليه الدستور. وبذلك حضرت بصفتي النائب الأول عن رئيس فريق “البام” المريض، بحكم النظام الداخلي، وباعتباري رئيس اللجنة قدمت تقرير أشغال اللجنة إلى رئيس مجلس النواب، وهنا انتهى دوري، لأعود إلى حمل صفة النائب.

> لماذا كنت في الواجهة للرد والدفاع عن التعديل، علما أن بعض من اقترحوا ذلك التزموا الصمت؟

> لا يمكنني التصويت على شيء غير مقتنع به. فبعد قضاء 29 ساعة في الاستماع إلى أعضاء اللجنة، وحرصي، في الوقت الذي أعددت فيه التقرير، على أن لا أؤثر على أي جهة، رغم مواقفي السياسية، وذلك بسبب رزانتي السياسية، وأنا أؤمن بأنه لكل شخص ممارسة حقه، كان من المهم الدفاع عما أراه صحيحا، والرد على مجموعة من الاتهامات التي تهم الديمقراطية في المغرب، وما سمي بـ”التعديلات اللقيطة”. كيف يمكن التزام الصمت في هذه الحالة؟ وأفضل العودة إلى “لبلاد” عوض الصمت.

> إذن لم تدفعك أي جهة للدفاع عن التعديلات بالطريقة التي لجأت إليها؟

> يعلم الكثيرون طبيعة تدخلاتي، وأنني “ما كنزوقش على المغاربة”، وأحرص دائما على قول الحقيقة، وهو ما يفسر التفاعل الكبير مع المداخلات التي أقدمها من قبل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. فالدستور يمنحني فرصة التعبير عن موقفي “للي عجبو يعجبو وللي ما يعجبوش يضرب راسو مع الحيط”.

> تقول إنك ترد على بعض الاتهامات، وفي الوقت ذاته توجه اتهامات، إذ أكدت أن وزارة الداخلية تحابي العدالة والتنمية، فهل لديك أدلة على ذلك؟

> وزير الداخلية “جا معمر من رئيس الحكومة”، ونفذ أجندة العثماني، و”راني قلتها ليه في وجهو”. يبدو أنهما اتفقا مسبقا على التعديلات، التي ستتم الموافقة عليها وقبول تلك التي جاء بها العدالة والتنمية، ورفض تعديلات فرق الأغلبية، علما أن تعديلات تقدمت بها العدالة والتنمية كانت خارج ما يناقش اليوم، وتمت الموافقة عليها، فيما تعديلات أخرى تقنية تخص العملية الانتخابية تعتبر عادية تقدمت بها فرق أخرى، تمت الموافقة عليها مبدئيا، في انتظار موافقة وزارة الداخلية عليها. لا يمنع وزير الداخلية دستوريا من الانضمام إلى حزب سياسي، وإذا أحس أن فريق العدالة والتنمية، فريق استثنائي، فالعملية الديمقراطية واضحة.

كفى من “المظلومية”

> هل تعتقد أن القاسم الانتخابي يخدم الديمقراطية؟

> بطبيعة الحال يخدم الديمقراطية، مادام لا يتعارض مع الدستور والأهداف الواضحة والمنصوص عليها فيه. وأود الإشارة إلى أن الفصل 2 من الدستور، الذي أكد أن السيادة للأمة تمارسها بالاستفتاء أو عبر ممثليها داخل البرلمان، هو الفصل الذي جاء مباشرة بعد الفصل الأول الذي تكلم عن الملكية.

> لكن القاسم الانتخابي سيؤدي إلى البلقنة برفع عدد الأحزاب المشكلة للحكومة وأيضا بالمجالس الترابية؟

> للأسف، وضعنا مقتضيات في قانون27-11، الذي عدل في 2016 لتشجيع الأحزاب على إحداث تحالفات حزبية، مثل تجربة فدرالية اليسار التي تقدمت بلائحة مشتركة وتنسيق حزبي محكم وحصلت على 165 ألف صوت، ومع ذلك لم تستفد من مقعد في اللائحة الوطنية، وبعدها، جاء حزب آخر بـ 2.98 في المائة من الأصوات المعبر عنها، ويعني أن كل هذه الأحزاب حصلت على 300 ألف صوت، لم يتم احتسابها كأن الذين صوتوا على هذه الأحزاب لا قيمة لهم، أو أن وزير الداخلية، ورئيس الحكومة ألغيا بجرة قلم الناخبين وأصواتهم.

وبخصوص اعتماد القاسم الانتخابي الجديد، المرتكز على عدد المسجلين، سيدخل التجربة في 2021، ببروز 8 أحزاب كبرى، و4 أو 5 أخرى تشكل مجموعات نيابية داعمة إلى غاية 2026، كي يتم السماح لتيارات مجتمعية دخول البرلمان، والتعبير عن ذاتها من داخل المؤسسات، وفق ما نص عليه الدستور، عوض أن تبحث عن طريقة معينة للاحتجاج في الشارع، و”بركة علينا هادو اللي نشطين في الشوارع”.

> لماذا لم تتفق الأحزاب على العودة إلى الأحادي الاسمي عوض اللائحي؟

> يدعي العدالة والتنمية أنه ذهب ضحية الدولة والأحزاب وتآمرها، والحقيقة أنه لو أردنا إبعاد ” بيجيدي” من الفوز بمقعد واحد لتوافقنا على اعتماد نمط الاقتراع الأحادي الاسمي في دورتين، وتحالفنا نحن 8 أحزاب ضد كافة مرشحي العدالة والتنمية، لكي لا يفوز أي واحد منهم ولو بمقعد واحد.

كفى من رفع شعار “المظلومية” و”البكائية” الذي يتعامل به العدالة والتنمية أثناء التصويت على القوانين الانتخابية، ويضخم الموضوع لإخفاء مناقشة حصيلة ولاية حكومة سعد الدين العثماني.

حكومة فاشلة

> ما هي حصيلة حكومة الإسلاميين على مدى عشر سنوات في محاربة الفساد وتحقيق التنمية؟

> فشلوا في تنزيل ما رددوه في حملاتهم الانتخابية، بل دبروا بطريقة عشوائية بعض القطاعات الوزارية، ولولا الإستراتيجيات الملكية المتنوعة، التي همت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لعانى المغرب كثيرا، بسبب عجز وزراء العدالة والتنمية ورئيسهم.

> هل يدبر رئيس الحكومة فعليا عمل الحكومة؟

> لا يدبرها وليس رئيسا فعليا للحكومة، ولا أعلم من هو رئيس الحكومة الفعلي، فهناك توجهات صادرة عن الدولة ينفذها رجال الدولة كما فعل ذلك محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي دبر العمل الحكومي بمنطق براغماتي سريع، وذلك لغياب وزراء الحزب الأول الذين اختفوا عن الأنظار.

> هل معنى ذلك أنك تدافع عن عودة التقنقراط بقوة على حساب المتحزبين، فما جدوى الانتخابات والديمقراطية؟

> نعرف كلنا الحقيقة، ونريد الهروب منها، انتهى عهد الإيديولوجيات، ولم تعد الأنظمة الغارقة في هذا النوع من التوجهات، تستطيع مجاراة التغييرات الإقليمية والدولية، بل فشلت. لذلك نحن في حاجة إلى تقنقراط تستقطبهم الأحزاب، وتطعم الكفاءات التي تنشط فيها، وبدونهم لا نحقق الغاية من الديمقراطية، وهي تحقيق التنمية، واستفادة المواطنين منها عبر برامج تنفذ على أرض الواقع .

> هل معنى ذلك أن الأحزاب تعجز عن تنزيل التوجهات الكبرى للدولة؟

> لم أقل ذلك، فقط تذكروا ما قاله عبد الإله بنكيران في إحدى خرجاته، إنهم في العدالة والتنمية، وهم مصطفون في المعارضة، كانوا يحلمون بالحصول على منصب في ديوان وزير، فإذا بهم يشاركون في الحكومة، ويدبرونها في غياب الكفاءات، لذلك لم ينجزوا شيئا، مقارنة مع الصلاحيات التي منحها الدستور للحكومة، إذ باستثناء قطاعين اثنين، فإن باقي القطاعات لم تظهر بشكل لافت من قبل وزراء العدالة والتنمية.

> كيف دبرت الحكومة تداعيات كورونا وما هي القطاعات التي اشتغلت مقارنة مع أخرى أخفقت؟

> عرى كورونا على أوضاع اجتماعية صعبة، وكشف ضعفا لوزراء بينهم وزراء الحزب الأغلبي، ولولا المبادرة الاستباقية للملك محمد السادس، لعاش المغرب أزمة كبرى،

فرئيس الدولة اشتغل بجد في مربع ملكي ترأسه رفقة مستشاريه، ورئاسة الحكومة والإدارة الأمنية والداخلية، لتفادي المشاكل ومحاصرتها، سواء أثناء تطبيق الحجر الصحي والطوارئ الصحية أوبعده. والآن تشيد دول متقدمة بالطريقة التي نجح فيها المغرب لاستعمال اللقاح المضاد لكورونا، مثل فرنسا وإسبانيا، كما أن أمريكا صرفت 7 ملايير دولار، ولم تستطع تحقيق نجاح كبير.

مفاجآت في نتائج الانتخابات

> تمت المصادقة على القوانين الانتخابية. ما هو توقعك للخريطة المقبلة؟

> لن يقع تغيير كبير في نتائج الانتخابات، إذ ستتنافس الأحزاب السبعة على الرتب الأولى، وستتغير بعض المعطيات الرقمية، حسب كل حزب، وطبعا سيفوز حزب معين بالرتبة الأولى، سواء فاز بـ147 مقعدا أو أقل، لقيادة الحكومة، وفق الفصل 47 من الدستور، فأي حزب لا بد له من تحالفات لتشكيل الحكومة.

“بيجيدي” يروج أكاذيب فرض الترحال

> هل سينتقل الأعيان من حزبكم إلى أحزاب أخرى وماذا يعني لك هذا الكم من الترحال؟

> القوانين واضحة بالسماح للعضو بمغادرة حزبه، بعد انتهاء ولايته، وأنا ضد هذا التوصيف للأعيان، لأنهم بكل بساطة مواطنون يشتغلون، وتتم محاسبتهم بعد انتهاء ولايتهم.

> لكن كيف تقبلون وأنتم فاعلون سياسيون بأن يتم إفراغ حزب لصالح آخر لتحقيق فوزه؟

> من نحن، حتى نسمح أو لا نسمح، والدولة هي كافة المؤسسات والمجتمع، لذلك لا وجود لهذا الأمر، ولم نلمسه واقعيا.

> لكن البعض يتحدث عن وجود اتصالات هاتفية تفرض على بعض الأعيان الانتقال من حزب إلى آخر؟

> لا أريد الخوض في نقاش العفاريت والتماسيح، لأنه لا توجد أي اتصالات للترحال، ولم أتلق اتصالا من قبل مقدم أو شيخ أو ممثل مؤسسة في الدولة، كي أغير قناعاتي وكلامي، وكان لدي نزاع مع أمين عام حزبي، ولم أغادره، رغم كثرة الأحزاب التي التمست مني الالتحاق بها.

أما إذا كان الحزب الأغلبي الذي ادعى ذلك، فعليه أن يظهر لنا هذه العفاريت والتماسيح، ربما اتصلوا به، وأراد إخفاء ذلك، بإسقاط هذا السلوك على مكونات الأحزاب المنافسة. ولو كان هذا الأمر فعلا حاصلا، لاتصلوا بهم حتى لا يترشحوا، أما أن يستبقوا خسارتهم لترويج أمور غير صحيحة، فهذا هو المثير للاستغراب.

> دعا إدريس الأزمي الإدريسي إلى حل الأصالة والمعاصرة لضمان عودة المنتمين إليه إلى أحزابهم الأصلية، ما هو ردك؟

> كان للأزمي حق المطالبة بما يريد من خلال إجراء تعديل في قانون الأحزاب، يدعو إلى حل كل حزب يخالفه الرأي، أو يضع مقترح قانون لحل الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ويمرره بالأغلبية ونذهب نحن إلى المحكمة الدستورية، لإبطال ذلك، وعوض أن أتناقش معه نقاشا عقيما، أدعوه أن يقدم الحساب لتدبير الشأن العام مدة عشر سنوات، وأن يقدم الحساب لسكان فاس لتدبيره شأنها المحلي.

إحداث وكالة الكفاءات

> تم اعتماد تعديل يوسع حالات التنافي في مراكمة المهام، ومع ذلك اتضح أنه تعديل محتشم. لماذا لم توسعوا أكثر لتفادي تعثر الأعمال؟

> إن بداية الغيث قطرة، والأهم إثارة هذه القضية بتوسيع حالة التنافي، لتهم رؤساء بلديات ومجالس أقاليم يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة، وأنا أقول على الأقل، هناك مبدأ تدبير يحصل فيه نوع من التداول، الذي لا يفسد عمل البرلماني، الذي يشتغل في المؤسسة التشريعية، وهو أيضا منتخب في البلدية ويحضر دوراتها.

ولدي رأي آخر يهم حالة التنافي من ناحية التدبير المالي، إذ أن رؤساء الجماعات يناقشون ميزانية وزارة الداخلية، ويحصلون على أموال الدولة، ويحاسبون أنفسهم، وهذا يعتبر تعارضا للمصالح.

فكل رئيس بلدية يتصرف في صناديق أطلق عليها الصحافيون، الصناديق السوداء المتعلقة بالجماعات، الآمر بالصرف فيها وزير الداخلية، وهو آمر بالصرف شكلي، مقارنة مع رؤساء الجماعات، ما يسائل نجاعة الأداء، حينما تصرف الأموال، وتنفق ويصبح رئيس الجماعة حكما وخصما.

> هناك ثغرات قانونية تسمح بإعادة تعيين مديرعام مؤسسة عمومية في مؤسسة أخرى، دون تقييم لعمله الأول. كيف سيتم مواجهة هذا الوضع؟

> أشار الملك محمد السادس إلى الثغرات القانونية، والتمس مراجعة القانون وضبطه، بما يوحي بضرورة تقليص هامش تدخل الوزير والأحزاب، خاصة ما يتعلق بإجراء المباريات.

وأقترح إحداث وكالة وطنية لاستقطاب الكفاءات، تشرف على كيفية إجراء المباريات، وتوزيع الناجحين على القطاعات العمومية وشبه العمومية، في إطار تكافؤ الفرص، وبعيدا عن “تفصيل الوزير الكبوط على صحابو” المتمثل في وضع معايير على المقاس.

اعتذار وهبي لـ”المصباح” يخصه وحده

> كيف تدبر الانتخابات داخل “البام” هل هو تدبير إيجابي؟

> ( يضحك)… موقفي مما يقع داخل الحزب لم يتغير، وما قلته، أردده، إذا لم ينعقد المجلس الوطني، ولم يشكل المكتب السياسي، ولم ننتخب اللجنة الوطنية للأخلاقيات والانتخابات، وهذا تدبير مؤقت يلزم من يدبر الحزب، أي الأمين العام، فموقفي لم يتغير.

> هناك فتور في العلاقة بينك وبين الأمين العام. هل تمت تصفية الأجواء؟

> لا يمكن أن أصفها إن كانت جيدة، أو غير ذلك، ويسود بيننا احترام، باعتباره هو الأمين العام، وأنا برلماني، وأمين إقليمي للحزب في منطقتي، ولست قياديا، وموقفي لم يتغير.

> البعض يتهمكم باستعمال لعبة “بيجيدي” بالتهجم أحيانا والتقرب من الخصوم. ماذا يعني لك اعتذار وهبي لقيادة العدالة والتنمية عن ماضي الصراع بين الحزبين؟

> أجبت عن السؤال في حينه، بأن الاعتذار لا يلزم إلا صاحبه، ولماذا علينا الاعتذار في “البام”، ونحن لن نعتذر، ولو كان هذا القرار وضع في المؤتمر ضمن وثائق التأسيس، منذ 2009 لناقشنا الأمر، من خلال البحث عن القضايا أو الفصول التي يمكن أن تكون أساءت إلى المغرب والمغاربة، وبالتالي يتطلب ذلك مراجعتها في المؤتمر، واتخاذ القرار بالاعتذار، أما أن يعتذر شخص، فذلك قرار يلزمه، وهل ما كان يقوله العماري، الأمين العام الأسبق، التزم به “الباميون”؟، لا أعتقد. لقد ذهب مع رحيل العماري. وما يقوله عبد اللطيف وهبي، الأمين العام، يلزمه هو شخصيا، لأنه لا يوجد في أي وثيقة من وثائق الحزب، ولم يصدر كقرار عن أي مؤسسة حزبية.

> البعض يقول إن اعتذار وهبي، الهدف منه تمهيد الطريق لـ”البام” كي يشارك في الحكومة المقبلة، إذا فاز بها العدالة والتنمية؟

> إن الأمانة العامة ليست هي التي تدخل إلى الحكومة، لأن القرارات تأخذ في المجالس الوطنية، وإذا اجتمع المجلس الوطني، وفوض للأمين العام إجراء مفاوضات قبلية، أو بعدية، ساعتها لديه الحق في الاعتذار، ولا يمكنه أن يلزمني بما سأقوم به، ولا يمكنني أن ألزمه بما يقوم به، لأن الإلزامية تحددها وثائق الحزب ويصوت عليها. وحينما يتشكل المكتب السياسي، لديه حق المناقشة والتصويت على القرار الذي يتخذه المجلس الوطني، وحاليا لم ينتخب المكتب السياسي.

> يظهر فريق “البام” أنه أكثر الفرق التي تعرض نوابها للاعتقال، بسبب الفساد المالي وآخرين”زيازن” لا يطرحون سؤالا واحدا. ما تعليقك؟

> مشكل الاعتقالات يظهر في “البام” لأنه فريق كبير، والحقيقة أن كل الفرق البرلمانية شهدت متابعات قضائية، بينها حزب العدالة والتنمية الذي يدبر الحكومة، وكافة الفرق البرلمانية بدون استثناء.

والفرق بينا وبين الآخرين أن مدفعية الإعلام توجه إلينا، ولا ترصد الآخرين، فأنا تحدثوا عني، رغم أنني لم أكن يوما ما آمرا بالصرف، ولست مفسدا، ولكن، لأنني أتحدث بجرأة سياسية، فيما الذين لا يتحدثون ويطأطئون الرأس، ويصفقون لكل من تدخل، ولا يضعون أي سؤال، فهم بعيدون عن مرمى الانتقاد.

والكل يعرف أن من يدبر الشأن المحلي أو العام يخطأ، وهذا يتطلب عملا منهجيا وبيداغوجيا لإصلاح الأخطاء، وعدم تكرارها، عوض الإكثار من المؤسسات لمحاربة الفساد، الذي لم ينقص حجمه، لأن في القانون تمنح للفاسدين، طريقة لاستغلال ثغرات يمكنهم من خلالها النفاذ إلى ” سرقة” المال العام، فكيف ستراقب؟.

> وما حل مشكل البرلمانيين “الصامتين” الذين تمنح لهم التزكيات عوض الكفاءات؟

> هذا مشكل المغرب بشكل عام، وأنا أتحدث معكم، سأفتح الهاتف لأجد 30 مكالمة هاتفية، هناك من يريد سيارة إسعاف، أو إصلاح إنارة، أو إنجاز طريق، فالمغاربة لا يعرفون جيدا دور البرلماني واختصاصاته الدستورية، والتي تتمثل في مراقبة السياسة العمومية، والتشريع، وتنشيط الدبلوماسية الموازية، ومراقبة العمل الحكومي.

والمواطنون لا يهمهم من يتكلم في البرلمان، من عدمه، بل يهمهم من يزور منطقتهم، ويكون قريبا منهم، ويسهل لهم مأمورية الحصول على الخدمات الاجتماعية، ومن يحضر أفراحهم وأحزانهم، ويتدخل لتوفير ما يريدون، فهذا الذي يطلق عليه برلماني”زيزون”، هو من يفوز بحكم اشتغاله في دائرته، وهذا لا يعني أن البرلماني، الذي يجاهر بالحقيقة في البرلمان، لا يفوز، بل يعاني بسبب تحمل تبعات الاشتغال طيلة أسبوع بين البرلمان والعمل الميداني في دائرته، على حساب صحته وعائلته.

بنكيران عفريت وتمساح

> هل أنت متفق مع قراءة بنكيران لقانون القنب الهندي، بأنه حرام، في الوقت الذي يتلقى تعويضا سمينا من عائدات الخمور متمثلة في ضرائب؟

> يظهر أن كل ما راج مجرد سينما، إذ من المستحيل أن يقول بنكيران ما قاله، ونحن نعرف كيف يفكر، ومستحيل أن يكون ضد القانون، لأنه لو اطلع عليه جيدا، وربما فعل، لوجد فيه مصلحة المغاربة، لأنه سيقلص من نسبة الاستهلاك وطنيا من الحشيش، المادة الضارة بصحة المواطنين التي تستعمل “الكيف” مادة خام، وسينفع الفلاح، الذي كان يخضع لنفوذ تجار المخدرات، ليصبح لديه هامش الربح مع تعدد المشترين.

ومن يقول إنه ضد القانون، فهو أحمق، لأنه في مصلحة الشباب الذي يتعاطى للحشيش، بالكف عن ذلك بعدما سيرتفع سعره في السوق، لأن كميته ستقل، وستتحول إلى تعاونيات ووكالة لأجل الاستخدام الطبي الصيدلي والصناعي. وسيصبح الفلاح محميا بالقانون، وسيفضل التعامل مع التعاونية ضدا على المهربين، الذين فرضوا قانونهم الخاص.

> إذن ما قصة خرجة بنكيران الأخيرة؟

> أعتقد أنه لو سلمنا بمنطق التماسيح والعفاريت، لقلنا إن بنكيران أصبح أحدا منها، أو هو جزء منها، لاعتبارات سأسردها، هو أن بنكيران يريد أن تخسر العدالة والتنمية في انتخابات 2021، ولهذا السبب، يريد أن يعفي نفسه من المشاركة في الحملة الانتخابية مع سعد الدين العثماني.

وبتجميد عضويته، وفك الارتباط مع العثماني ووزراء الحزب، على بعد بضعة أشهر من الانتخابات، تأكد أنه يعرف حتى لو تدخل في هذه الأمور، فلن ينجح. ونحن نعرف أن بنكيران لا يريد الخسارة في الانتخابات، إن شارك في الحملة الانتخابية، لذلك، فإن خرجته لا علاقة لها بالقنب الهندي.

> يعني أن لبنكيران أهدافا أخرى؟

> إن بنكيران أراد أن “يتساس” قبل الانتخابات، لأنه لا يريد دعم العثماني في الحملة الانتخابية، لسببين، الأول بمنطق بنكيران نفسه، أنه قد يكون يشتغل مع الأجهزة الأمنية التي فرضت عليه ألا يشارك في الحملة الانتخابية، وبالمنطق القانوني والسياسي المتجرد، الذي يرى الوقائع كما هي، فإن بنكيران ليست لديه قدرة النزول لخوض الحملة، التي لن ينجح فيها، كما في السابق، وهو لا يرضى بالهزيمة، لذلك ترك العثماني وقادة حزبه لوحدهم.

أمناء ضد لائحة الشباب

> شكل “البام” حالة خاصة في المشاورات مع الداخلية برفضه اعتماد لائحة الشباب وطنيا. هل هذا صحيح؟

> لن أظلم الأمين العام لحزب ” البام”، لأن كل الأمناء العامين رفضوا قول الحقيقة لشبابهم، لأن الجميع كان يعلم توجه الدولة، الذي يهدف إلى دخول النساء بـ 90 مقعدا، في أفق تحقيق المناصفة، وهو مسجل في محاضر.

وقال وزير الداخلية إن عليه احترام الدستور، من خلال الذهاب أبعد من ذلك، عبر تحقيق المناصفة، مؤكدا للأمناء العامين، أن من أراد الدفاع عن لائحة الشباب ومغاربة العالم، فله الحق في ذلك، من خلال تغيير القوانين، ولا يمكنه المس بـ 90 مقعدا، لكي نصل إلى 25 في المائة من تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة.

وكان وزير الداخلية صارما في هذا المسألة، وقال لقادة الأحزاب والبرلمانيين، لديكم 305 مقاعد، يمكنكم أن تخصصوا بعضا من دوائرها للشباب ولمغاربة العالم، وفق قولته ” بضاعتكم ردت إليكم”، لذلك تخوفت الأحزاب من تقليص دوائرها وتخصيص نسبة كبيرة منها للشباب ومغاربة العالم، خوفا من ” صداع” المرشحين، إذ احتدم النقاش و”ناضت العافية” ولا أحد من الأمناء العامين استطاع إطفاء الحرائق، ولا يمكن لأي أمين عام تحميل المسؤولية لعبد اللطيف وهبي، أو لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. واقترح حل هذا الملف السنة المقبلة، بعد افتتاح البرلمان ومنح الثقة للحكومة المقبلة والتصويت على قانون المالية.

> هل ستترشح في دائرتك بشيشاوة؟

> حينما يجتمع الناس ويتفقون رفقة المناضلين على تزكيتي سأترشح.

> هل لديك كتائب إلكترونية توزع تدخلاتك النارية في البرلمان؟

> لا أتوفر على كتائب إلكترونية، ولا أعرف كيف أستغل “فيسبوك”، إذ انخرطت أخيرا بوضع حساب خاص بي، ولم أستطع أن أجعل منه صفحة رسمية، وقد يكون سبب توزيع المواطنين لتدخلاتي واقتسامها، نابع من أنني أقول الحقيقة، إذ يلمسون الصدق، في ما أقول، حتى لو تعلق الأمر بشخصي أنا، لذلك ينشرون تدخلاتي على نطاق واسع.

في سطور

– من مواليد إنزكان في ١٩٧٢

– حاصل على الباكلوريا علوم تجريبية من ثانوية عبد الله بن ياسين

– السنة الثانية فيزياء كمياء بكلية ابن زهر أكادير

– دبلوم المدرسة العليا الدولية للتسيير بمراكش

– رجل أعمال وفلاح

– رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب

– كاتب مجلس جهة مراكش آسفي

– برلماني باسم الأصالة والمعاصرة عن دائرة شيشاوة

> وماذا عن العدالة والتنمية في الخريطة المقبلة ؟

> إن الصندوق هو من سيفرز المنتصر، والناخبون هم من سيحددون ويفصلون في أمر من سيقود الحكومة المقبلة،علينا أن نتذكر الخطاب الملكي، الذي أكد أنه كلما اقتربت الانتخابات، تقوم القيامة بين الأغلبية والمعارضة، كل واحد ينتقد الآخر، لكن هذا لا يمنعنا من المطالبة بتقديم الأغلبية الحكومية لحصيلتها خلال الأشهر المقبلة، قبل إجراء الانتخابات، إن كتب لها أن تدافع عن حصيلتها بأحزابها التي شرعت في صراعات، ولم تكن هناك أغلبية منسجمة، فيما ستتكفل المعارضة بانتقاد إخفاقات الحكومة واقتراح بدائل أخرى.

وسواء حصل الحزب الأول على127 مقعدا أو 80، فلا تغيير سيحصل، فقط سيعيش حزب مثل “بيجيدي” مشاكل داخلية بين الأعضاء لتولي المسؤوليات والترتيب في اللوائح. وهذا يؤكد أن احتجاجهم على القاسم الانتخابي نابع من الصراع الداخلي على المناصب والكراسي، وهذا لا يعني توقع فوزه، لأن الجميع على قدم المساواة في الفوز، ولن أسمح أن يجرنا إلى هذا المعترك، دون تقديم الحساب عن حصيلة الحكومة.

> لكن من تتوقع الفوز بالرتبة الأولى في تشريعيات 2021؟

> الناخبون من سيحكمون، ولا يمكن التكهن بنتائج صناديق الاقتراع، والكل يتذكر ما جرى في 2015 و2016. لم تتحقق التوقعات، لهذا لا نريد أن يحمل حزب “كلينكس” لمسح الدموع من الآن، فالجميع شهد أن الديمقراطية تم احترامها من خلال التصويت على القوانين الانتخابية. ولو أردنا حرمان “بيجيدي” كما قلت لكم سابقا، لطبقنا الأحادي الاسمي الفردي في دورتين، ولو اتفقنا داخل الأحزاب على مواجهة مرشحيهم، فلن يمر أحد منهم.

> هل يمكن توقع تحالف بين “البام” و”بيجيدي” بسبب تغير سياسة حزب “التراكتور” ؟

> لا مشكل أن يقع تحالف بين “البام” و”بيجيدي” في قيادة الحكومة المقبلة، وعلى إخوان سعد الدين العثماني، القبول باللعبة الديمقراطية، والمنهجية الديمقراطية، وتحديد رقعة اللعب في ميدان مكشوف، ما سنقوم به وما سيقومون به، بعيدا عن شعارات المظلومية والبكائية، واستخراج التماسيح والعفاريت، للتهرب من تحمل المسؤولية. وهذا لن نوافق عليه، فالعدالة والتنمية يعد أحد مكونات المجتمع، ولا بد من أن يشتغل في ظل الوضوح، ويحترم الدستور، بعيدا عن الخلط، ومحاولة الهيمنة، فهذا لا نقبله.

> هل تتوقع فوز “البام” بالانتخابات؟

> لم لا، إذ اشتغلنا بجد ونحن في المعارضة مدة عشر سنوات وننافس على الفوز. ونعرف أن هناك أربعة أحزاب التي ستظهر متنافسة للفوز بالرتبة الأولى، لأنها ستغطي كل الدوائر في 12 جهة. كما أن أربعة أحزاب متوسطة ستتنافس على الرتب الثانية والثالثة. وستقع المفاجأة في الانتخابات المقبلة والمهم بالنسبة لينا هو الكف عن التدخل في الانتخابات باستغلال الدين، أو المال، أو الدولة، إذ لا يسمح بتدخل “المقدمين” والشيوخ، وليتركوا جميع المرشحين يتنافسون ويحترمون قواعد اللعبة الديمقراطية، كي يفوز من يستحق الفوز .