غموض يلف اختفاء مغربية بهولندا

مازالت عناصر تابعة للشرطة الهولندية، تقتفي أثر هولندية من أصل مغربي، اختفت في ظروف غامضة، منذ أكتوبر 2019، حيث تشير التحقيقات الأولية إلى أن أفراد عصابة قاموا بقتلها.

وحسب التحقيقات التي أجرتها الشرطة في موضوع المفقودة، أنها كانت ضمن الشخصيات الرئيسية، المتورطة في محاولة تهريب 3800 كليوغرام من الكوكايين، تم ضبطها في ميناء روتردام الهولندية في يونيو 2016. وحسب التحقيقات ذاتها، فإن المعنية بالأمر المسماة « ن. ج» مرتبطة ببارون المخدرات المتحدر من إقليم الدريوش المدعو «م. ف» الملقب بـ «مويس»، المحكوم عليه في المغرب بتهمة غسيل الأموال، بعد نجاته من محاولة اغتيال في مراكش، فيما بات يعرف بجريمة «لاكريم».

وأكدت مصادر مطلعة أن المفقودة البالغة من العمر 54 عاما، كانت تعمل في مدينة مالقة الإسبانية، منسقة بين مختلف العصابات وكبار المجرمين، العاملين في مجال الاتجار في المخدرات.

ج . ف (الحسيمة)