تجمع لمنتخب الشباب بالسعيدية

يدخل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة لكرة القدم تجمعا إعداديا، خلال الفترة بين 21 و31 مارس الجاري، بالمركز الجهوي للسعيدية، استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة.

وعلمت «الصباح» أن الهدف من التجمع تحضير المنتخب الوطني، للتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس، المقرر إجراؤه في 2024.

ويشارك في هذا التجمع اللاعبون الممارسون بالمغرب، في الوقت الذي استبعد المحترفون، رغم أن الفترة تدخل في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب دخولهم جميعا في الحجر الصحي لـ 40 يوما، بعد عودتهم من المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة، التي احتضنتها موريتانيا في فبراير الماضي.

ص. م