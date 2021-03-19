كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

ذكرت مصادر أن مباراة الرجاء وبيراميدز المصري، لحساب الجولة الثالثة من مجموعات كأس “كاف”، يمكن أن تلعب في بوركينافاسو، على غرار مباراة الوداد الرياضي وكايزر شيفز في مجموعات عصبة الأبطال.

ومنعت السلطات المغربية الرحلات من وإلى مصر، وهو ما يضطر الرجاء إلى استقبال منافسه خارج البلاد، في حال تم تمديد التعليق بعد 21 مارس الجاري.

الفتح الرياضي

اتصلت إدارة الفتح الرياضي بجميع اللاعبين للعودة إلى التداريب، أمس (الثلاثاء)، بعد توصلها بخبر عن اجراء مباريات الدورة العاشرة نهاية الأسبوع الجاري، قبل أن تعود للاتصال بهم وتخبرهم بأن القرار ألغي، وعليهم تطبيق البرنامج السابق، والقاضي باستفادتهم من عطلة إلى غاية اليوم (الأربعاء).

الجيش الملكي

برمج الجيش الملكي مباراتين إعداديتين أمام سريع وادي زم السبت المقبل وشباب المحمدية الأسبوع المقبل، في سياق استعداداته لبطولة الموسم الكروي الجاري.

وينتظر أن يختبر فيهما المدرب سفين فاندربروك مجموعة من لاعبي فريق الأمل، من أجل الوقوف على مؤهلاتهم، قبل الحسم في إمكانية ضمهم إلى الفريق الأول مستقبلا.

والتحق اللاعب محمد مفيد بالتداريب الجماعية، بعد شفائه من الإصابة.

المغرب الفاسي

التحق الإطار الوطني سعد كرمان، أمس (الثلاثاء)، بالمغرب الفاسي، بعدما أنهى ترتيبات التعاقد مع الفريق مديرا رياضيا، خلفا لهلال الطائر.

وتأخر التحاق كرمان، الذي خاض عدة تجارب في المغرب وخارجه، ب”الماص”، بسبب خلاف حول طبيعة المهمة التي سيشغلها داخل فريق العاصمة العلمية.

نهضة الزمامرة

كشفت مصادر مسؤولة أن الطاقم التقني لنهضة الزمامرة يبحث عن برمجة مباراة ودية نهاية الأسبوع الجاري، لإبقاء اللاعبين في أجواء التباري.

وتابعت المصادر نفسها أن هناك توجها صوب مواجهة شباب المحمدية، أو سريع وادي زم بالجديدة، إذ سيكون الزمامرة مضطرا إلى الغياب عن المنافسة لمدة ثلاثة أسابيع، نظرا إلى توقف منافسات البطولة.