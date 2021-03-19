8 سنوات لمتهم باغتصاب امرأتين

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا بإدانة متهم والحكم عليه بثماني سنوات سجنا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وأفادت الضابطة القضائية لدى الأمن العمومي بالجديدة، أنها توصلت بإرسالية من الوكيل العام للملك نفسه، يلتمس فيها الاستماع إلى المشتكية وعرضها على الطبيبة الشرعية والاستماع إلى المتهم حول المنسوب إليه.

وصرحت الضحية الأولى، أنها تقطن بغرفة بدرب الحجار، فيما تشغل صديقتها غرفة ثانية. وأوضحت أن صديقتها، تعرفت على المتهم ورافقته إلى مسقط رأسه وتعرفت على عائلته، بعدما أقنعها برغبته في الزواج منها. وقضت معه وقتا طويلا، سيما بعدما تعذر عليها العودة إلى الجديدة، عقب فرض حالة الطوارئ الصحية.

وأفادت المشتكية، أنها كانت تتواصل معها عبر رقم هاتف خليلها، ونظرا لمشاكل وقعت بينهما، غادرت منزل عائلته واختفت عن الأنظار. وفوجئت به يتصل بها ويستفسر عن مكان وجودها (خليلته)، فكانت تتهرب منه ولم تخبره عن مكان استقرارها خوفا من الاعتداء عليها. وفوجئت به بعد ذلك بأيام، يقف أمامها ويزيل كمامتها ويشهر سكينا ويجبرها على مرافقته.

ورضخت لرغبته سيما أنه كان جادا في تهديداته، وقادها نحو دكان لبيع وإصلاح الخيام. ودفعها إلى داخله وطلب من صاحبه مغادرة المكان. وصعدا إلى السدة وطلب منها الجلوس على قنينة، وقام بتصويرها. وطلب منها الانصياع لرغبته في ممارسة الجنس معها بطريقة شاذة. وامتنعت عن تمكينه من نفسها، وهددها بالاعتداء عليه، ونال أخيرا مراده منها. وعاود الكرة وظل يحتفظ بها إلى صباح اليوم الموالي.

وتقدمت الضحية الثانية أمام الشرطة القضائية، وصرحت أنها تعرفت على المتهم وطلب منها مرافقته عند والدته للتعرف عليها قصد الزواج منها. ورافقته ومكثت معه ومارس معها الجنس برضاها لأنها ثيب. وكانت معاملته لها طيبة في البداية، لكنه بعد مرور الوقت، بدأ يطلب منها أمورا أخرى وأجبرها على ممارسة الجنس معها بطريقة شاذة. واعتدى عليها بعد رفضها الانصياع لرغبته، قبل أن تطاوعه. وتراجع عن وعده وماطلها في تحرير عقد الزواج، فاضطرت إلى الهروب من منزل والديه والعودة إلى الجديدة. واستمعت الضابطة نفسها للمتهم، فلم ينف ما جاء في تصريح الضحيتين، وأضاف أنه تعرف على خليلته وقرر الزواج منها ومارس عليها الجنس كما صرحت به. وبخصوص الاعتداء على الضحية الثانية، أكد أنه فكر في الانتقام منها لعدم إخباره بمكان وجود رفيقته، ومارس عليها الجنس بطريقة شاذة. ونفى إجبارها على الجلوس على قنينة أو تصويرها في أوضاع مخلة للأداب.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)