النصيري بديلا لرونالدو بجوفنتوس

أبدى جوفنتوس الإيطالي اهتمامه بالدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية. وذكرت صحيفة “توتو سبور” الإلكترونية، أن مهاجم الأسود يوجد ضمن قائمة من المهاجمين الذين تتطلع “السيدة العجوز” للتعاقد معهم الموسم المقبل، تأهبا لرحيل محتمل للبرتغالي كريستيان رونالدو.

ويوجد النصيري في صدارة المرشحين لتعويض النجم البرتغالي في صفوف جوفنتوس. وحسب الصحيفة ذاتها، فإن منقبي الفريق الإيطالي، أجمعوا على أن النصيري البديل المثالي لرونالدو لسرعته وحسه التهديفي. ورفض النصيري الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، رغم تقديم ويستهام عرضا مغريا، تجاوز50 مليون أورو.

وسجل مهاجم الأسود 20 هدفا هذا الموسم، منها 14 في “الليغا»، وستة في دوري الأبطال.

نور الدين الكرف