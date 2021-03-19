اعتقال مروج ممنوعات بآسفي

أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببوكدرة، أخيرا، مشتبها فيه بترويج المخدرات، والذي كان موضوع العديد من مذكرات البحث من طرف درك بوكدرة وكذا درك الشماعية، على وكيل المملك بابتدائية آسفي.

وأفادت مصادر مطلعة أن المتهم المزداد سنة 1985، كان يقوم بترويج سنابل القنب الهندي وطابا والشيرا، بكل من جماعات أجدور وسيدي التيجي وبوكدرة وجزولة، وكان يتخذ من جبال المنطقة فضاء لممارسة نشاطه الممنوع، مستغلا وعورة المسالك.

وأضافت المصادر نفسها، أن عناصر الدرك الملكي ببوكدرة، توصلت بمعلومات تفيد وجود المشتبه فيه، بالقرب من منزله الكائن بمركز سيدي التيجي، حيث انتقلت دورية إلى المكان وتم إيقافه.

ورفض المتهم في أول الأمر الامتثال لعناصر الدرك الملكي، مشهرا في وجههم سيفا، ومستعينا بكلاب شرسة، ما جعل عناصر الدرك الملكي تشهر أسلحتها النارية، مهددة إياه في حال عدم الامتثال.

وتم تفتيش منزل الموقوف، إذ حجزت كميات مهمة من مخدر الشيرا والقنب الهندي وطابا، بالإضافة إلى دراجة نارية كان يستعملها في تحركاته وترويج الممنوعات.

وجرى الاستماع إلى المتهم من طرف درك بوكدرة، وكذا عناصر الدرك الملكي بالشماعية، قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، التي قررت إيداعه السجن المدني وإحالته على الغرفة الجنحية التلبسية.

محمد العوال (آسفي)